Уметь только стрелять недостаточно. Какие навыки нужны на войне, рассказал опытный боец

Владение дроном сейчас – это стандартный навык

Современная война существенно изменила требования к подготовке военных. На передовой уже недостаточно уметь стрелять и знать тактику ведения боя. Каждый защитник должен обладать целым комплексом навыков – от тактической медицины до управления дронами.

Это подчеркивает лидер Центра подготовки населения к нацсопротивлению Владимир Авдеенко (позывной "Вальдемар"). Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу" "Грядет тяжелый период, готовиться всем": лидер Центра подготовки населения к нацсопротивлению об эволюции войны и угрозе для Украины" в рамках проекта "Линия сопротивления".

Профессиональный атлет и дронщик, прошедший в составе 67-й ОМБр самые горячие точки на Киевщине, Харьковщине и Донетчине, делится опытом подготовки современного воина. Даже после тяжелого ранения конечностей во время выполнения задания в Соледаре он продолжает обучать других.

"Для потенциального бойца первый навык — физическая подготовка. Дальше — тактическая медицина. И дальше еще накладываешь, как торт, знание оружия и все остальное, владение дроном (сейчас это как стандарт), топография, инженерная подготовка", — рассказывает Владимир Авдеенко, позывной "Вальдемар".

Современный военный должен обладать широким спектром знаний и навыков. Отдельной компетенцией стало управление дронами – это уже не дополнительная опция, а базовое требование для бойца.

Существенную роль играет возраст военного. "25-30 лет — зеленый коридор для человека. Однако нехватка жизненного опыта может стоить жизни. Поэтому тонкая граница между возрастом и мудростью", — отмечает Авдеенко, прошедший горячие точки на Киевщине, Харьковщине и Донетчине.

Младший возраст характеризуется более высоким уровнем гормонов, что влияет на мотивацию и готовность к активным действиям. В то же время более опытные бойцы имеют преимущество в психологической устойчивости и оценке рисков.

В базовый набор компетенций входит и тактическая медицина. Владение навыками первой помощи часто становится решающим фактором в поле боя.

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