Украине нужно извлечь уроки из израильского опыта войны, — военный

Военный опыт всегда травматичен, но это можно побороть

Опыт Израиля в противодействии психологическим последствиям войны огромен. В этой стране удалось сохранить низкий уровень ПТСР среди военных, несмотря на постоянные боевые действия и десятилетние войны. Именно общественная сплоченность помогает израильтянам преодолевать травматические последствия конфликта.

Так считает сержант ВСУ Константин (Valde) Ульянов, автор учебника о психологии войны и боевом стрессе, романов "Храм" и "Право сильного". Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу" "Нельзя говорить военному: "Я тебя понимаю", — автор книги "Бронированный разум", сержант ВСУ о ветеранах и обществе".

Какой опыт нужно перенять украинцам

На вопрос, что нужно, чтобы неактивные, отграниченные от общества украинцы наконец-то включились, он ответил так: "Это вопрос интеллекта и культуры. Условно, чтобы ракета прилетела к этим людям и пришло осознание, что война может дойти и до них. Это ли это должен быть осознанный шаг: "Я хочу понимать, что чувствует этот военный или волонтер или переселенец", — отметил военнослужащий.

По словам сержанта, формирование новой культуры общественных отношений вполне возможно. Он привел пример Германии, где соблюдение ПДД стало частью национальной культуры.

Это культура понимания, считает военный. "Я не хочу, чтобы мои друзья скрывались от артиллерийских обстрелов, но хочу, чтобы они понимали, почему я иногда не хочу отвечать на звонки", — говорит Константин Ульянов. Это нужно уважать и понимать, ведь причин может быть несколько: усталость, тоска по погибшим собратьям и тому подобное.

Ранее "Телеграф" также писал об истории спасения офицера Станислава Борщака из осажденного Мариуполя. Он был одним из первых, кто оказался на месте удара по роддому в Мариуполе.