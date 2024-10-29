Україні треба перейняти уроки з ізраїльського досвіду війни, - військовий

Військовий досвід завжди травматичний, але це можна побороти

Досвід Ізраїлю у протидії психологічним наслідкам війни величезний. У цій країні вдалося зберегти низький рівень ПТСР серед військових попри постійні бойові дії і десятилітні війни. Саме суспільна згуртованість допомагає ізраїльтянам долати травматичні наслідки конфлікту.

Так вважає сержант ЗСУ Костянтин (Valde) Ульянов, автор підручника про психологію війни та бойовий стрес, романів "Храм" та "Право сильного". Про це він розповів в інтерв’ю "Телеграфу" "Не можна казати військовому: "Я тебе розумію", — автор книги "Броньований розум", сержант ЗСУ про ветеранів і суспільство".

Який досвід треба перейняти українцям

На питання, що потрібно, аби не активні, відмежовані від суспільства українці нарешті включились, він відповів так: "Це питання інтелекту і культури. Умовно, щоб ракета прилетіла до цих людей і прийшло усвідомлення, що війна може дійти й до них. Чи це має бути усвідомлений крок: "Я хочу розуміти, що відчуває цей військовий чи цей волонтер або переселенець", — зазначив військовослужбовець.

За словами сержанта, формування нової культури суспільних відносин цілком можливе. Він навів приклад Німеччини, де дотримання правил дорожнього руху стало частиною національної культури.

Це культура розуміння, вважає військовий. "Я не хочу, щоб мої друзі ховалися від артилерійського обстрілу, але хочу, щоб вони розуміли, чому я іноді не хочу відповідати на дзвінки", — каже Костянтин Ульянов. Це треба поважати і розуміти, адже причин може бути кілька: втома, туга за загиблими побратимами тощо.

Раніше "Телеграф" також писав про історію порятунку офіцера Станіслава Борщака з обложеного Маріуполя. Він був одним із перших, хто опинився на місці удару по пологовому будинку у Маріуполі.