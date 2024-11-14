Рятувала життя та волонтерила: на фронті загинула молода госпітальєрка Марія-Христина Двойнік (фото)

Вона залишила по собі теплі спогади, які будуть жити в серцях українців

У середу, 13 листопада, на фронті під час виїзду на евакуацію за пораненими загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік. Вона також була волонтеркою.

Про це повідомили Медичний добровольчий батальйон "Госпітальєри" та його засновниця Яна Зінкевич.

"Вчора, під час ротації на фронті загинула госпітальєрка — Двойнік Марія-Христина, подруга Альпака. Дуже світла, невгамовна, прагнуча знань, цілеспрямована людина, яка будувала безліч планів на майбутнє і самовіддано любила те, чим займалась", — написали в батальйоні.

Там також зазначили, що Марія-Христина волонтерила, закривала великі збори та мріяла про відновлення України після перемоги.

"Світла пам'ять нашій сміливій посестрі Альпаці. Вона залишила по собі теплі спогади, які будуть жити в наших серцях. Її подвиг ніколи не буде забутий. Вклоняємось за кожне врятоване життя у цій війні", — додала Яна Зінкевич.

Раніше "Телеграф" писав, що "на щиті" повернувся захисник, який загинув на чужій землі заради свободи України. Сповіщення прийшло в родину солдата Ігоря Троня з Охтирки на Сумщині.