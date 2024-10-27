На фронті загинув молодий український дзюдоїст

Спортсмен віддав життя за Україну

Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув кандидат у майстри спорту з дзюдо, бронзовий призер юнацького чемпіонату України Даніель Класс. Нещодавно війна забрала життя в ексфутболіста юнацької збірної України Дмитра Богачова

Про смерть вихованця спортивного клубу "Дзюдо Дніпро" повідомила Федерація дзюдо України у Telegram. Герой загинув у Донецькій області під час виконання бойового завдання. Йому навіки буде 23 роки.

"Вся українська родина дзюдо та особисто президент ФДУ Михайло Кошляк висловлюють співчуття рідним та близьким Даніеля Класса. Глибоко сумуємо, розділяємо біль втрати, памʼятаємо…" — йдеться у повідомленні.

Даніель займався дзюдо під керівництвом тренерської групи Григорія Короля та Георгія Гавриша, був кандидатом у майстри спорту, бронзовим призером Чемпіонату України U-17 у 2017 році, бронзовим призером чемпіонату України серед кадетів U-18 у 2018 році, медалістом багатьох всеукраїнських турнірів. Після початку повномасштабної війни приєднався до лав Збройних Сил України.

Нагадаємо, у червні на фронті загинув колишній гравець футбольного клубу "Кривбас" Владислав Хаткевич. Крім того, у жовтні життя за Україну віддав колишній український футболіст Вадим Папірович.