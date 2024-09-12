Є лічені секунди на постріл: експерт розповів, чому збиття російського Су-30СМ з ПЗРК - подія унікальна

Випадок зайвий раз доводить неабиякий рівень української звитяги та професійності

У середу, 11 вересня, бійці ГУР приземлили та знищили в Криму російський літак Су-30СМ. Постріл здійснили з ПЗРК, що саме по собі є, без перебільшення, не рядовою подією.

На унікальності випадку наголосив головний редактор Defense Express Олег Катков. Заяву зробив в коментарі YouTube-каналу

РБК-Україна.

"В будь-якому випадку збити з ПЗРК Су-30СМ — доволі складна ситуація. Особливо, коли мова йде про те, що це треба робити, коли ти знаходишся на човні посеред Чорного моря. Це дуже непересічна подія", — наголосив експерт.

За його словами, це зайвий раз доводить неабиякий рівень української звитяги та професійності.

Разом з тим говорити про те, чи були такі випадки раніше — складно. За словами Каткова, втрати авіації РФ доволі великі, при цьому на самому початку вторгнення російські літаки здійснювали маневри безпосередньо над позиціями наших бійців, нічого не боячись.

"Втрати РФ в авіації саме на початку вторгнення були дуже великими, ці втрати були. Але це треба розбирати кожен епізод окремо і дивитися, що було збито з ПЗРК, чи були збиті з ПЗРК безпосередньо Су-30СМ чи це були інші машини, як от, наприклад збиття Су-34 прям над Черніговом з ПЗРК", — мовив експерт.

Сама ж унікальність події полягає в тому, що влучити у літак з ПЗРК надзвичайно складно. У стрільця є близько п’ять секунд, щоб все налаштувати, а крім того, необхідно розрахувати час, який знадобиться аби привести ПЗРК у бойову готовність.

"От він у людини в руках, треба його активувати у той час, коли ціль до тебе наближається, на це є приблизно п’ять секунд. Зробив щось раніше — літак вийшов з зони ураження, ще до того, як ти зможеш здійснити постріл, адже треба банально почекати, доки охолодиться головка самонаведення ракети. По-друге, треба почекати доки вона захопить ціль", — пояснив Катков.

Окрім того, необхідно зважувати і на дальність пуску і на траекторію й напрям руху літака. Тобто збиття літака з ПЗРК подія абсолютно непересічна й унікальна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ епічно збили російський бойовий літак. Він у парі з іншим Су-25 намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони, але цей політ виявився для нього фатальним.