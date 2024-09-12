Есть считанные секунды на выстрел: эксперт рассказал, почему сбитие российского Су-30СМ с ПЗРК – событие уникальное

Случай лишний раз доказывает незаурядный уровень украинского профессионализма

В среду, 11 сентября, бойцы ГУР приземлили и уничтожили в Крыму российский самолет Су-30СМ. Выстрел произвели из ПЗРК, что само по себе, без преувеличения, не рядовое событие.

Уникальность случая отметил главный редактор Defense Express Олег Катков. Заявление сделал в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

"В любом случае сбить с ПЗРК Су-30СМ — довольно сложная ситуация. Особенно когда речь идет о том, что это нужно делать, когда ты находишься на лодке посреди Черного моря. Это очень незаурядное событие", — подчеркнул эксперт.

По его словам, это лишний раз доказывает незаурядный уровень украинского профессионализма.

Вместе с тем говорить о том, были ли такие случаи раньше сложно. По словам Каткова, потери авиации РФ достаточно велики, при этом в самом начале вторжения российские самолеты совершали маневры непосредственно над позициями наших бойцов, ничего не боясь.

"Потери РФ в авиации именно в начале вторжения были очень большими, эти потери были... Но это надо разбирать каждый эпизод по отдельности и смотреть, что было сбито с ПЗРК, были ли сбиты с ПЗРК непосредственно Су-30СМ или это были другие машины, как вот, например, сбитие Су-34 прям над Черниговом с ПЗРК", — сказал эксперт.

Сама же уникальность события состоит в том, что попасть в самолет с ПЗРК очень сложно. У стрелка есть около пяти секунд, чтобы все настроить, а кроме того, необходимо рассчитать время, которое понадобится, чтобы привести ПЗРК в боевую готовность.

"Вот он у человека в руках, надо его активировать в то время, когда цель к тебе приближается, на это примерно пять секунд. Сделал что-то раньше — самолет вышел из зоны поражения, еще до того, как ты сможешь произвести выстрел, ведь надо банально подождать, пока охладится головка самонаведения ракеты. Во-вторых, нужно подождать, пока она захватит цель", — объяснил Катков.

Кроме того, необходимо учитывать и дальность пуска и траекторию и направление движения самолета. То есть сбивание самолета с ПЗРК событие совершенно незаурядное и уникальное.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ эпически сбили российский боевой самолет. Он в паре с другим Су-25 пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны, но этот полет оказался для него роковым.