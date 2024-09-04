Ще одна втрата серед журналістів: на фронті загинув кореспондент відомого українського ЗМІ

Захисника поховали на Алеї Слави у Харкові

В Україні триває повномасштабна війна з Росією, яка забирає життя наших співвітчизників. Черговою жертвою російської агресії став журналіст та захисник Богдан Затула.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE, кореспондентом якого працював Богдан. Повідомляється, що журналіст висвітлював події у своєму рідному Харкові, а 31 липня його мобілізували. Менш як за місяць після мобілізації Богдан загинув під час масованого артилерійського обстрілу.

"Наш колега був талановитим та працьовитим журналістом. Знав, чим живе місто, завжди знімав наслідки атак окупантів, фіксуючи злочини російської армії. Богдан запам’ятався добрим та товариським, ніколи не відмовляв у допомозі", — розповідають колеги Богдана.

Захисника поховали на Алеї Слави у Харкові.

Нагадаємо, що на фронті загинув військовий із Калинівки Вінницької області Ігор Мукомел. Це сталося на Покровському напрямі. Тепер без батька залишилося двоє його дітей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті загинув молодий лейтенант із Полтавщини. Герою був 21 рік.