Росія в День жалоби вдарила по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла, з’явилися фото з місця

Серед постраждалих 18-річний хлопець

У День жалоби за загиблими під час нещодавнього російського обстрілу в Кривому Розі росіяни знову завдали по місту ракетного удару. Кількість постраждалих зросла до восьми людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак. Попередньо він повідомляв про п’ятьох постраждалих — чотирьох чоловіків та одну жінку. За уточненими даними, поранення отримали також 64-річний та 29-річний чоловіки, які госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Також постраждав 18-річний хлопець, який лікуватиметься амбулаторно.

Лисак додав, що від ракетного удару росіян постраждав гаражний кооператив, пошкоджено 12 автомобілів. Також вибуховою хвилею вибито вікна в готелі.

Глава адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що пошкоджено багато багатоквартирних будинків. Розгорнуто штаб допомоги людям з постраждалих будинків. Допомагають будівельними матеріалами, плівкою ОСБ, цвяхами та іншим. При необхідності можна отримати допомогу в розселенні, медичну та психологічну.

У ДСНС уточнили, що пошкоджено бокси для ремонту машин. До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучено 18 рятувальників та 4 одиниці техніки від ДСНС.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 27 серпня росіяни завдали ракетного удару по готелю у Кривому Розі. За останніми даними, загинули четверо людей. Ще п’ятеро людей постраждали.