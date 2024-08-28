Россия в День траура ударила по Кривому Рогу: количество пострадавших выросло, появились фото с места

Среди пострадавших 18-летний парень

В День траура по погибшим во время недавнего российского обстрела в Кривом Роге, россияне снова нанесли по городу ракетный удар. Количество пострадавших выросло до восьми человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Предварительно он сообщал о пятерых пострадавших — четырех мужчинах и одной женщине. По уточненным данным, ранения получили также 64-летний и 29-летний мужчины, которые госпитализированы в состоянии средней тяжести. Также пострадал 18-летний парень, который будет лечиться амбулаторно.

Лысак добавил, что от ракетного удара россиян пострадал гаражный кооператив, повреждены 12 автомобилей. Также взрывной волной выбиты окна в отеле.

Глава администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что повреждено много многоквартирных домов. Развернут штаб помощи людям из пострадавших домов. Помогают строительными материалами, пленкой ОСБ, гвоздями и прочим. При необходимости можно получить помощь в расселении, медицинскую и психологическую.

В ГСЧС уточнили, что повреждены боксы для ремонта машин. К ликвидации последствий вражеского обстрела привлечены 18 спасателей и 4 единицы техники от ГСЧС.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 27 августа россияне нанесли ракетный удар по гостинице в Кривом Роге. По последним данным, погибли четыре человека. Еще пять человек пострадали.