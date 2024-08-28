Укр

Похожий на решето: в РФ показали, как выглядит последний уничтоженный ВСУ мост через реку Сейм (видео)

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Мост через реку Сейм теперь выглядит так Новость обновлена 28 августа 2024, 11:38
Мост через реку Сейм теперь выглядит так. Фото Коллаж "Телеграфа"

Мост больше похож на решето

Успешные действия Вооруженных Сил Украины на Курском направлении привели к уничтожению всех мостов через реку Сейм. Данные об уничтожении последнего моста уже несколько дней распространялись по сети. А теперь появилось подтверждение этих данных, да еще и от российских военкоров, как они себя называют.

В сети опубликовали видео, наглядно демонстрирующее масштабы разрушений моста через реку Сейм. Группа российских "волонтеров-военкоров" решила воочию убедиться в правдивости информации о разрушении мостов. Они отправились в зону боевых действий, а именно в населенный пункт Глушково.

Ранее эта постройка обеспечивала важное транспортное сообщение для армии РФ и имела стратегическое значение, а теперь напоминает решето или швейцарский сыр. Многочисленные проемы и отверстия можно увидеть почти по всей поверхности моста, а один или несколько пролетов и вовсе обвалились в воду. Это делает сооружение непригодным для использования.

Разрушение мостов через Сейм имеет стратегическое значение. Это существенно усложняет логистику российских войск в регионе, ограничивая их способность к маневрированию и снабжению. В то же время, это создает дополнительные преимущества для украинских сил на этом направлении.

Мост через реку Сейм в Глушково Курская область – где расположен

Ранее "Телеграф" также писал, что ВСУ уничтожили еще один мост через реку Сейм и показали видео. Авиация Украины меткими действиями лишила россиян еще одной логистической способности.

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#Война #Курск #Украине #россияя