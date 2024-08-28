Схожий на решето: у РФ показали, як виглядає останній знищений ЗСУ міст через річку Сейм (відео)

Міст більше схожий на решето

Успішні дії Збройних Сил України на Курському напрямку призвели до знищення всіх мостів через річку Сейм. Дані про знищення останнього моста вже кілька днів ширилася мережею. А тепер з'явилося підтвердження цих даних, та ще й від російських "воєнкорів", як вони себе називають.

У мережі опублікували відео, яке наочно демонструє масштаби руйнувань моста через річку Сейм. Група російських "волонтерів-воєнкорів" вирішила на власні очі переконатися у правдивості інформації про руйнування мостів. Вони вирушили до зони бойових дій, а саме до населеного пункту Глушкове (рос. Глушково).

Раніше ця споруда забезпечувала важливе транспортне сполучення для армії РФ і мала стратегічне значення, а тепер нагадує решето або швейцарський сир. Численні отвори та пробоїни можна побачити майже по всій поверхні моста, а один чи декілька прольотів і зовсім обвалились у воду. Це робить споруду непридатною для використання.

Руйнування мостів через Сейм має стратегічне значення. Це суттєво ускладнює логістику російських військ у регіоні, обмежуючи їхню здатність до маневрування та постачання. Водночас це створює додаткові переваги для українських сил на цьому напрямку.

Раніше "Телеграф" також писав, що ЗСУ знищили ще один міст через річку Сейм і показали відео. Авіація України влучними діями позбавила росіян ще однієї логістичної спроможності.