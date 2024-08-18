ЗСУ знищили ще один міст у Курській області та показали відео

У мережі з’явилося відео удару мостом через Сейм на Курському напрямку у РФ, де зараз йдуть бої.

Відповідний пост опублікували у Повітряних силах України.

"Курський напрямок. Мінус ще один міст! Авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних здібностей, що істотно впливає на перебіг бойових дій!", — йдеться в повідомленні.

Новина доповнюється…