ЗСУ знищили ще один міст у Курській області та показали відео
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У мережі з’явилося відео удару мостом через Сейм на Курському напрямку у РФ, де зараз йдуть бої.
Відповідний пост опублікували у Повітряних силах України.
"Курський напрямок. Мінус ще один міст! Авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних здібностей, що істотно впливає на перебіг бойових дій!", — йдеться в повідомленні.
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