Рада Україна-НАТО негайно збереться після масштабної атаки РФ: що обговорять

Зустріч пройде з ініціативи Києва

Засідання Ради Україна-НАТО відбудеться 28 серпня. Зустріч збирають після того, як росіяни зробили наймасовіший ракетно-дроновий удар 26 серпня.

Як повідомила прес-секретар Альянсу Фарах Дахлалла, зустріч пройде на рівні послів. Її слова наводить The Guardian.

"Очікується, що міністр оборони України Рустем Умєров проінформує союзників з відеозв’язку про ситуацію на полі бою та першочергові потреби у можливостях", — сказала вона.

За її словами, зустріч пройде на тлі масового обстрілу української інфраструктури та цивільного населення.

"Союзники по НАТО надали суттєву підтримку протиповітряній обороні України і мають намір і надалі зміцнювати обороноздатність України", — сказала Дахлалла.

Як повідомлялося раніше, 26 серпня росіяни запустили по Україні 127 ракет і 109 ударних БпЛА, більша частина з яких була збита засобами ППО. За оцінками "Телеграфа", тим самим росіяни запустили засобів ураження більш ніж на 1,2 мільярда доларів, з яких ППО перехопило ракет і дронів майже на 1 мільярд.