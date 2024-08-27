Совет Украина-НАТО экстренно соберется после масштабной атаки РФ: что обсудят

Встреча пройдет по инициативе Киева

Заседание Совета Украина-НАТО пройдет 28 августа. Встречу собирают после того, как россияне совершили наиболее массовый ракетно-дроновый удар 26 августа.

Как сообщила пресс-секретарь Альянса Фарах Дахлалла, встреча пройдет на уровне послов. Ее слова приводит The Guardian.

"Ожидается, что министр обороны Украины Рустем Умеров проинформирует союзников по видеосвязи о ситуации на поле боя и первоочередных потребностях в возможностях", — сказала она.

По ее словам, встреча пройдет на фоне массового обстрела украинской инфраструктуры и гражданского населения.

"Союзники по НАТО оказали существенную поддержку противовоздушной обороне Украины и намерены и дальше укреплять обороноспособность Украины", — сказала Дахлалла.

Как сообщалось ранее, 26 августа россияне запустили по Украине 127 ракет и 109 ударных БпЛА, большая часть из которых была сбита средствами ПВО. Согласно оценкам "Телеграфа", тем самым россияне запустили средств поражения более чем на 1,2 миллиарда долларов, из которых ПВО перехватила ракет и дронов почти на 1 миллиард.