В Росії є кілька партизанських мереж, вони не мають відношення до України: подробиці від Іллі Пономарьова

Деякі мережі створені у єдності із озброєними підрозділами на фронті

У Росії є кілька партизанських мереж, частина з яких була створена самостійно, без участі України. Найбільша — Легіон "Свобода Росії", який проводив операцію у Бєлгородській та Курській областях навесні 2024 року. Вона створена в єдності з озброєними підрозділами на фронті.

Про це "Телеграфу" розповів колишній депутат Держдуми РФ, опозиціонер і натхненник "З’їзду народних депутатів Росії" Ілля Пономарьов у матеріалі: "Путіна можуть замінити дві людини, — Ілля Пономарьов про майбутнє Росії, план Б і реальні загрози для Кремля".

"Зараз партизанський (російський — Ред.) рух складається з багатьох незалежних мереж, які не дуже інтегровані всередині. Це питання внутрішньої безпеки, і саме тому одна ланка не знає про існування іншої", — сказав Пономарьов.

Він зазначив, що знає про сім мереж, п’ять із яких були створені виключно всередині Росії без участі України. З деякими з них йде активна співпраця, а також їм надається допомога.

"А дві мережі були створені в єдності з озброєними підрозділами на фронті. Найбільша мережа пов’язана з Легіоном "Свобода Росії". Ці люди залишаються у РФ, але вони вже пройшли певну перевірку, отримують певні завдання", — пояснив співрозмовник "Телеграфа".

Пономарьов наголосив, що Легіон має найбільший рекрутинг серед інших російських підрозділів. Тому ця мережа найбільша.

"Але існує ще одна мережа, пов’язана з РДК (Російський добровольчий корпус), і вона також працює на території Росії. Там мова більше про людей, пов’язаних з правим рухом. Вони залишаються людьми тих самих поглядів, але через це ідеологічна єдність вони співпрацюють з РДК", — резюмував Пономарьов.

Нагадаємо, раніше один із бійців Російського добровольчого корпусу Олексій Льовкін, який брав участь у подіях на Курщині та Білгородщині цієї весни, розповів "Телеграфу" про стосунки з українськими військовими.