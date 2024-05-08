Бувають тонкощі: відомий боєць з РДК розповів про відносини з українськими військовими

На фронті головне це вижити

На лінії зіткнення будь-які непорозуміння зникають. Свої це ті, хто на твоєму боці зі зброєю в руках, все інше — від лукавого. В цьому переконаний один з бійців Російського добровольчого корпусу Олексій Льовкін, який брав участь у подіях на Курщині та Бєлгородщині цієї весни.

В інтерв’ю для YouTube-каналу Telegraf UA боєць, зокрема, розповів про те чи вважають його за побратима українські воїни і як він ставиться до так званого "мовного питання". Повну версію інтерв’ю читайте у матеріалі: У Росії криваве майбутнє: знаменитий боєць РДК про провал Путіна, відносини з ЗСУ та кінець війни

На питання журналістки про те, як ставляться до бійця українські військові та чи вважають його своїм побратимом, Льовкін без зволікань відповів:

— Так, я хочу сказати, що загалом, чим ближче до лінії фронту, то менше виникає взагалі якихось непорозумінь. І безпосередньо на лінії зіткнення цього взагалі не існує. Бо тут свої, хто на нашому боці зі зброєю в руках. А з того боку – чужі. Все інше від лукавого. Коли в людини з’являється більше вільного часу і більше відчуття безпеки, там вже починаються тонші питання. Але це природно – піраміда потреб.

За його словами, спершу людині треба вижити, а на фронті "потрібно вижити".

"І не важливо, хто завдасть поразки ворогові, хто врятує твоє життя, хто завдасть артилерійського удару. Головне, щоб його було завдано коректно, і противника було знищено", — мовив Льовкін.

Разом з тим, військовий розповів, що нині вчить українську мову, щоправда, поки що, говорить не дуже вправно. На питання про те, що йому найбільше подобається в українцях, Льовкін відповів коротко:

— Відкритість.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що 12 березня російські добровольці з РДК та "Легіону Росії" взяли під контроль перший населений пункт на території Росії. Мова йшла про селище Тьоткіно.