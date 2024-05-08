Бывают тонкости: известный боец из РДК рассказал об отношениях с украинскими военными

На фронте главное это выжить

На линии столкновения любые недоразумения исчезают. Свои это те, кто на твоей стороне с оружием в руках, все остальное от лукавого. В этом убежден один из бойцов Российского добровольческого корпуса Алексей Лёвкин, принимавший участие в событиях на Курщине и Белгородщине этой весной.

В интервью для YouTube-канала Telegraf UA боец, в частности, рассказал о том, считают ли его побратимом украинские воины и как он относится к так называемому "языковому вопросу". Полную версию интервью читайте в материале: В России кровавое будущее: знаменитый боец РДК о провале Путина, отношения с ВСУ и конец войны

На вопрос журналистки о том, как относятся к бойцу украинские военные и считают ли его своим побратимом, Лёвкин без промедлений ответил:

— Да, я хочу сказать, что в общем, чем ближе к линии фронта, тем меньше возникает каких-то недоразумений. И прямо на линии столкновения этого вообще не существует. Потому что здесь свои, кто на нашей стороне с оружием в руках. А с той стороны – чужие. Все остальное от лукавого. Когда у человека появляется больше свободного времени и большее чувство безопасности, там уже начинаются более тонкие вопросы. Но это естественно – пирамида потребностей.

По его словам, сначала человеку необходимо выжить, а на фронте "нужно выжить".

"И не важно, кто нанесет поражение врагу, кто спасет твою жизнь, кто нанесет артиллерийский удар. Главное, чтобы он был нанесен корректно, и противник был уничтожен", — сказал Лёвкин.

Вместе с тем, военный рассказал, что сейчас учит украинский язык, правда, пока, говорит не очень быстро. На вопрос о том, что ему больше всего нравится в украинцах, Лёвкин ответил коротко:

— Открытость.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что 12 марта российские добровольцы из РДК и "Легиона России" взяли под контроль первый населенный пункт на территории России. Речь шла о поселке Теткино.