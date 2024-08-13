У России есть несколько партизанских сетей, они не имеют отношения к Украине: подробности от Ильи Пономарева

Некоторые сети созданы в единстве с вооруженными подразделениями на фронте

В России существует несколько партизанских сетей, часть их которых была создана самостоятельно, без участия Украины. Крупнейшая их них — Легион "Свобода России", который проводил операцию в Белгородской и Курской областях весной 2024 года. Она создана в единстве с вооруженными подразделениями на фронте.

Об этом "Телеграфу" рассказал бывший депутат Госдумы РФ, оппозиционер и вдохновитель "Съезда народных депутатов России" Илья Пономарев в материале: "Путина могут заменить два человека, — Илья Пономарев о будущем России, плане Б и реальных угрозах для Кремля".

"Сейчас партизанское движение состоит из многих независимых сетей, не очень интегрированных внутри. Это вопрос внутренней безопасности, и именно поэтому одно звено не знает о существовании другого", — сказал Пономарев.

Он отметил, что знает о семи сетях, пять из которых были созданы исключительно внутри России без участия Украины. С некоторыми из них идет активное сотрудничество, а также им оказывается помощь.

"А две сети были созданы в единстве с вооруженными подразделениями на фронте. Крупнейшая сеть связана с Легионом "Свобода России". Эти люди остаются в РФ, но они уже прошли определенную проверку, получают определенные задачи", — пояснил собеседник "Телеграфа".

Пономарев подчеркнул, что Легион имеет самый большой рекрутинг среди других российских подразделений. Потому эта сеть самая большая.

"Но существует еще одна сеть, связанная с РДК (Российский добровольческий корпус), и она также работает на территории России. Там речь больше о людях, связанных с правым движением. Они остаются людьми тех же взглядов, но из-за этого идеологическое единство они сотрудничают с РДК", — резюмировал Пономарев.

Напомним, ранее один из бойцов Российского добровольческого корпуса Алексей Лёвкин, принимавший участие в событиях на Курщине и Белгородщине этой весной, рассказал "Телеграфу" об отношениях с украинскими военными.