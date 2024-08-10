США передають Україні нові ракетні системи TOW з оптодротом: чим вони корисні (відео)

Зброя проти російських танків ніколи не завадить

Сполучені штати 9 серпня оголосили про надання Україні нового пакета допомоги. Серед озброєння, що посилить оборону України — протитанкові ракетні комплекси TOW (BGM-71 TOW). Вони вже передавалися, тож військовим добре знайомі.

ПТРК TOW від інших систем проти танків відрізняється важливою особливістю — ракета в ньому керується через оптоволоконний дріт. Задача ПТРК — уразити бронетехніку ворога на великій відстані. На наступному відео демонструється, що ПТРК TOW робить з танком Т-72 при влучанні.

В ПТРК TOW використовується оптична система наведення, після пуску команди ракеті передають саме по дроту, що дає високу точність влучання. Розробка не нова — прийнята на озброєння армії США у 1970 році. Комплекси пережили кілька глибоких модернізацій, тож в різних версій характеристики різні.

Дальність польоту ракети: ранні версії долають відстань у 3-4 км, пізні — до 4,5 км.

Бойова частина зазвичай кумулятивна, характеристики боєголовки міняються від версії до версії.

Керування — контроль траекторії за допомогою оптоволоконного дроту.

Товщина пробитої броні — до 900 мм залежно від версії.

Перші дані про застосування цих ПТРК в Україні припадають на вересень 2022 року. Вон також встановлювалися на військові автомобілі HMMWV.

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