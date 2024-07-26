Не забуваємо і про жінок: командир роти ЗСУ назвав чотири пункти, як покращити мобілізацію в Україні

Він запропонував власну стратегію, згадав і про рекрутинг

В Україні варто змінити систему підготовки військових, щоб мобілізація військовозобов’язаних громадян була більш ефективною. Навчати мобілізованих повинні люди, які вже мають бойовий досвід, тому треба змінювати інструкторів.

Українці повинні розуміти, що потрібно захищати країну і що якщо не захищатись, то в майбутньому буде повторення Бучі та Голодомору. Про це командир роти 47-ї окремої механізованої бригади Микола Мельник розповів в інтерв’ю журналісту Юрію Бутусову.

В першу чергу потрібно почати зі зміни системи підготовки мобілізованих. Їх повинні навчати люди з бойовим досвідом.

"Зміна системи підготовки. Вчити, по-перше, готувати мають люди, які пройшли бойовий досвід, які пройшли Крим і Рим. Вибачте, в нас зараз резервні роти переповнені пораненими: в когось там пальця нема, в когось ступні нема. Тобто, він просто для лінійної служби вже не годний, але він може навчити дуже добре", ― каже військовий.

По-друге, варто змінювати не лише інструкторів, а й командування навчальних центрів, особливо тих, які допускають низьку підготовку військових. Мельник розповів, що інколи після навчання солдати не знають, як поводитись з автоматом.

Варто також змінювати "пропагандистську машину". Як зазначає командир роти, телемарафон повинен не висвітлювати позитивні риси лідерів, а доносити українцям важливість захисту країни.

"Третя історія ― пропагандистська машина. Тобто в нас єдиний марафон має працювати все-таки не на висвітлення позитивних рис наших лідерів сучасності, а пояснювати що ситуація складна, батьківщина кличе, хлопці, по-іншому не буде. Зараз якщо ми не будемо захищатися, ми отримуємо Бучу, Голодомор і все зразу. Ні ви, ні я не відпетляємо", ― каже Мельник.

Четвертим пунктом він назвав спеціалізацію. Наприклад, програміста немає сенсу переводити у штурмовики, краще йому "дати в руки дрон". Мельник також пропонує проводити рекрутинг жінок.

"Проводьте рекрутинг серед жінок. Ну є дуже багато посад, які вони можуть зайняти. Створіть нормальні умови в тих самих тилових частинах. В нас же цілий закон, по-моєму, у 20-му році прийняли для цього. Наводьте порядок", ― сказав військовий.

Мельник зазначив, що зараз багато запитань без відповідей. Проте ця війна не остання. Як зазначив військовий, росіяни нікуди не дінуться, тому постійно будуть то перемир’я, то загострення.

Зазначимо, що часто питання мобілізації розглядається разом з демобілізацією. Певна частка суспільства вважає, що військові, які давно вже воюють, повинні повернутись додому. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив про неможливість демобілізації під час війни. Інакше Україна може повторити помилки Центральної ради Української народної республіки у 1919 році. Остання через демобілізацію програла війну більшовикам.

"Телеграф" раніше повідомляв, що начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич назвав три причини для відкриття справи проти генерала Юрія Содоля. Військовий передав "привіт" ДБР.