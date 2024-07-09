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Буде перемога, але "вилізе" рак: фізіотерапевт про мобілізацію 20-річних і призов літніх

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Артур Гор Артур Гор
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Буде перемога, але "вилізе" рак: фізіотерапевт про мобілізацію 20-річних і призов літніх

Проводити мобілізацію 60-річних, на думку лікаря, не надто ефективно

Тему зміни мобілізаційного віку з 20-ти до 50 років останнім часом дедалі більш предметно обговорюють у суспільстві. Головний аргумент на користь таких змін — стан здоров’я, адже молодим призовникам набагато легше витримувати фізичні навантаження в армії.

"Телеграф" поспілкувався з відомим українським фізіотерапевтом і реабілітологом Олександром Єрьоміним і з’ясував, чи дійсно вікова реформа мобілізації така принципова і актуальна, та чому молодший боєць не завжди ефективніший.

Вік байдуже, головне — мотивація

— Олександре, зараз активно обговорюють зміни мобілізаційного віку. Я спілкувався з нардепами, вони запевняють, що війни виграє молодь. З цим, звісно, важко не погодитись, однак з точки зору фізіології людини поясніть, наскільки солдат 25-30 років буде ефективнішим за військового віком 40+?

Я скажу так, що головне — мотивація. Вік не такий важливий. Якщо візьмемо 20-річного спортсмена, атлета, який невмотивований захищати Батьківщину, і вмотивовану 50-річну людину, яка витратила час на закупку військової форми, на відновлення гарної фізичної форми, то 50-річний солдат буде набагато якісніше, ефективніше поводити себе на полі бою.

Тому, на мою думку, треба розвивати не стільки фізичні показники, або ж змінювати мобілізаційний вік, а розвивати мотивацію в суспільстві. Наприклад, давати більші пільги, щоб люди знали: якщо загинуть на війні, то їхня родина буде захищена, а не покинута напризволяще. 80% хлопців, які проходять у мене реабілітацію (а це люди хтось без руки, без ноги), зараз невмотивовані зовсім. Вони питають: "Навіщо я це зробив? Я зараз нафіг нікому не потрібен". Так, є медійні азовці, яким подарували протези, поводили на інтерв’ю, а більшість інших просто списані. Вони отримують якихось 700-2000 гривень і все.

— Тобто важливіша психологічна підготовка, аніж вік?

Сто відсотків! Тільки психологія. Подивіться, яка зараз у нас молодь. Це ж не та молодь, що була 30-50 років тому. Зараз молодь більш інтерактивна: комп'ютери, гаджети, їсть макдональдси, піци, суші, а не пряжене молоко, чи з городу полюбляє овочі. Молодь слабша. Тим паче, зараз така психологічна тенденція — а що мені дала держава? Я за навчання платив, за те за се платив, чого я повинен йти? Старші люди такого не кажуть. У них інше сприйняття: відповідальність за дитину, онуків, родину. Тобто є розуміння обов’язків.

Найефективнішою буде людина, яка стежить за собою

— Але все ж таки: у нас мобілізація до 60 років. Коли людину призивають приблизно в цьому віці, наскільки вона взагалі може бути ефективною?

В 60 років не ефективна. Я вважаю, що мобілізувати треба до 45 років. З 25 до 45 років.

— А чому з 25? Бо звучать пропозиції, що краще з 20 років, бо це ж, мовляв, найздоровіші люди.

Ну, що таке 20 років? Це людина, яка тільки закінчила навчання, вона не розуміє, як виживати. Юнак у 25 років вже більш усвідомлений. Крім того, другий пубертатний період закінчується 25 років. Тобто рости організм перестає в 25 років. В 17-18 років зони росту можуть бути відкриті і якщо людина не була фізично активна 18 років, а їй дають велике навантаження на хребет, то вилазять грижі, протрузії. В 25 років зони росту закриті, хрящова пластина більш стабільна і стійка і навантаження будуть переносити легше, аніж у 18-20 років.

— Гаразд, тоді візьмемо умовно людину 25-ти років, яка все життя спортом не займалася, можливо, має і шкідливі звички. І чоловіка 40-50 років, який все життя був активним, вів здоровий спосіб життя. Хто краще буде воювати?

Звісно що старша людина, яка займалася спортом і стежить за собою. 25-річний хлопець, який важче за бокал пива нічого в руках не тримав, зробить три кроки і серце у нього "помре". Людина, яка стежить за собою, буде найефективнішою.

— А в процесі реабілітації хто краще себе проявляє після травм?

Тут вже молодь. Регенерація і відновлення набагато швидше проходить, тому що метаболізм у них швидший, відновлення клітин краще. Чим ти молодше, то швидше відновлюєшся. Але дуже важливим є психологічний стан: якщо хочеш відновитися швидко ти відновишся.

У критичний момент люди нічого не відчувають

— Поясніть ситуацію: припустимо, людина років 5-10 тому мала серйозну травму. Наприклад, перелом ноги, руки, тощо. Коли така людина потрапляє під серйозні навантаження на війні, ці травми неодмінно "вистрілять"?

Ні. На фронті ви не будете відчувати цю травму, це міф. В тій критичній точці люди не відчувають нічого. Вони можуть спати на підлозі, у воді ночувати, нічого не їсти декілька діб. Але тільки-но ви від'їдете від фронту на 10 кілометрів, в більш спокійне місце, тоді організм розслабляється, і у вас вилазять всі травми.

— Якщо людина раніше ніколи не займалася спортом, фізичними вправами, а на фронті, вочевидь, гарна фізична підготовка знадобиться, то як такому чоловікові підготуватися фізично до мобілізації? З чого почати?

Я б взагалі ввів на національному рівні фізичну підготовку до мобілізації. Тобто не просто пройшов ВЛК, а ти повинен пройти фізичну підготовку, щоб тебе прийняли в армію. Наприклад, пробігти 10 кілометрів, підтягнутися 20 разів, ще щось. Оце об'єктивно називається ВЛК, а не просто здати сечу.

Щодо підготовки зараз, то краще підійти до питання серйозно: звернутися до фахівця, який проаналізує і повністю протестує ваше здоров'я. Тоді можна буде поступово включити в роботу серцево-судинну систему, м’язову, зв’я́зки, психосоматику і вестибулярний апарат.

— Неодноразово чув від військових, що проблема зі здоров’ям номер один, яка проявляється на фронті, це хвороби спини через навантаження від спорядження. Як підготувати спину до таких навантажень?

По-перше, треба зміцнити ноги та сідниці вправами. По-друге, треба купити спеціальні амортизуючі устілки, які будуть зменшувати удари при навантаженнях. По-третє, варто тейпувати спину, щоб тейпи допомагали виконувати додаткові функції м’язам.

— А які травми опорно-рухового апарату найчастіше отримують військові на фронті? Що перше "вилітає"?

Меніски, коліна та спина. А спина це грижі та протрузії. Якщо коліна заслабкі, то ноги не амортизують і "летить" спина. Треба приділяти увагу ногам (біцепсу стегна, сідницям) щоб не було проблем зі спиною.

В Україні — одні з найкращих спеціалістів в світі

— Наскільки небезпечно служити і отримувати навантаження від спорядження, коли діагностовано дефекти хребта: сколіоз, кіфоз, лордоз?

Небезпечно. Ти можеш просто бігти, у тебе в один момент відмовлять ноги і все — ти тягар для побратимів.

— На ВЛК можна швидко визначити такі проблеми зі спиною, чи це в принципі неможливо і потрібні додаткові обстеження?

Люди часто самі не роблять необхідних обстежень, а потім — "ВЛК погані", мовляв, у мене інвалідність, а мене забирають в армію. Так ти спершу збери всі медичні документи і тобі ніхто нічого не скаже. Якщо у тебе, наприклад, грижа чи протрузія, то візьми документи, що ти на реабілітації, лежав у лікарні, не можеш ходити і так далі. Коли у тебе є результат лікування і докази, тоді так, тебе можуть покласти у лікарню і дати відстрочку.

— Як взагалі оцінюєте стан системи реабілітації в Україні? Зараз відкривається багато нових центрів, і чи цього достатньо?

Зараз в Україні одні з найкращих спеціалістів в світі. І не тому, що відкривається багато центрів, а тому, що у нас дуже багато практики. Але який є нюанс? Зараз реабілітацію перетворюють просто на бізнес. У нас відкривають центри, не набирають класних фахівців, і ці центри відкрили, відмили гроші і закрили. І таких дуже багато. А треба робити ставку на фахівців, адже фахівців бракує. Чому бракує? Тому що мотивації нема. Чому нема мотивації? Тому що немає гарної заробітної плати.

Зараз всю реабілітацію хочуть зробити безкоштовною, але я вважаю, це неправильно. Це на першому етапі так, можна допомогти безкоштовно відновитися, але реабілітологам треба ж за щось їсти і пити, кваліфіковано вчитися і відновлювати тих же військових.

Українцям треба більше розслаблятися

— Як ви оцінюєте здоров’я українців?

Дуже негативно.

— Чому так?

У нас багато проблем, а людям треба більше розслаблятися. В Україні бракує заходів, концертів, які б відволікали від ракетних обстрілів, загибелі близьких, блекаутів. А потім знову збирати себе докупи і працювати на перемогу. Деякі військові мені казали: ви гуляєте в тилу… Друже, так ми гуляємо, щоб потім йти до вас і допомагати.

Зрозумійте, постійний стрес — це дуже серйозно і погано. Війна закінчиться, у нас буде перемога, всі розслабляться і тоді "вилізуть" у людей онкологічні захворювання. От побачите.

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#Хвороби #Війна #Лікар #Мобілізація #ВЛК