Будет победа, но "вылезет" рак: физиотерапевт о мобилизации 20-летних и призыве пожилых

Проводить мобилизацию 60-летних, по мнению врача, не слишком эффективно

Тему изменения мобилизационного возраста с 20 до 50 лет в последнее время все более предметно обсуждают в обществе. Главный аргумент в пользу таких изменений – состояние здоровья, ведь молодым призывникам гораздо легче выдерживать физические нагрузки в армии.

"Телеграф" пообщался с известным украинским физиотерапевтом и реабилитологом Александром Ереминым и выяснил, действительно ли возрастная реформа мобилизации так принципиальна и актуальна, и почему младший боец не всегда эффективнее.

Возраст безразлично, главное — мотивация

— Александр, сейчас активно обсуждают изменения мобилизационного возраста. Я общался с нардепами, они уверяют, что войны выигрывает молодежь . С этим, конечно, трудно не согласиться, однако с точки зрения физиологии человека объясните, насколько солдат 25-30 лет будет эффективнее военного возраста 40+?

— Я скажу так, что главное – мотивация. Возраст не так важен. Если возьмем 20-летнего спортсмена, атлета, немотивированного защищать Родину, и мотивированного 50-летнего человека, потратившего время на закупку военной формы, на восстановление хорошей физической формы, то 50-летний солдат будет гораздо качественнее, эффективнее вести себя на поле боя .

Поэтому, по моему мнению, нужно развивать не столько физические показатели, или изменять мобилизационный возраст, а развивать мотивацию в обществе. Например, давать большие льготы, чтобы люди знали: если погибнут на войне, то их семья будет защищена, а не брошена на произвол судьбы. 80% ребят, проходящих у меня реабилитацию (а это люди кто-то без руки, без ноги), сейчас не мотивированы совсем. Они спрашивают: "Зачем я это сделал? Я сейчас нафиг никому не нужен". Да, есть медийные азовцы, которым подарили протезы, повели на интервью, а большинство других просто списаны. Они получают каких-нибудь 700-2000 гривен и все.

— То есть более важна больше психологическая подготовка, чем возраст?

— Сто процентов! Только психология. Посмотрите, какая у нас сейчас молодежь. Это ведь не та молодежь, которая была 30-50 лет назад. Сейчас молодежь более интерактивна: компьютеры, гаджеты, ест макдональдсы, пиццы, суши, а не топленое молоко, или из огорода любит овощи. Молодежь слабее. Тем более что сейчас такая психологическая тенденция — а что мне дало государство? Я за обучение платил, за то за это платил, зачем я должен идти? Старшие люди такого не говорят. У них другое восприятие: ответственность за ребенка, внуков, семью. То есть понимание обязанностей.

Самым эффективным будет человек, следящий за собой

— Но все-таки у нас мобилизация до 60 лет. Когда человека призывают примерно в этом возрасте, насколько он вообще может быть эффективным?

— В 60 лет не эффективен. Я считаю, что мобилизовать нужно до 45 лет. С 25 до 45 лет.

— А почему с 25? Потому что звучат предложения, что лучше с 20 лет, потому что это, мол, самые здоровые люди.

— Ну что такое 20 лет? Это человек, только закончивший обучение, он не понимает, как выживать. Юноша в 25 лет уже более осознан. Кроме того, второй пубертатный период истекает в 25 лет. То есть расти организм перестает в 25 лет. В 17-18 лет зоны роста могут быть открыты и если человек не был физически активен 18 лет, а ему дают большую нагрузку на позвоночник, то вылезают грыжи, протрузии. В 25 лет зоны роста закрыты, хрящевая пластина более стабильна и устойчива и нагрузки будут переносить легче, чем в 18-20 лет.

— Ладно, тогда возьмем условно человека 25-ти лет, всю жизнь спортом не занимавшегося, возможно, имеющего и вредные привычки. И мужчину 40-50 лет, который всю жизнь был активным, вел здоровый образ жизни. Кто лучше будет воевать?

— Конечно, старший человек, который занимался спортом и следит за собой. 25-летний парень, который тяжелее бокала пива ничего в руках не держал, сделает три шага и сердце у него "умрет". Человек, который следит за собой, будет самым эффективным.

— А в процессе реабилитации, кто лучше себя проявляет после травм?

— Здесь уже молодежь. Регенерация и восстановление гораздо быстрее проходит, потому что метаболизм у них более быстрый, восстановление клеток лучше. Чем ты моложе, тем быстрее восстанавливаешься. Но очень важно психологическое состояние: если хочешь восстановиться быстро — ты восстановишься.

В критический момент люди ничего не чувствуют

— Объясните ситуацию: допустим, человек лет 5-10 назад имел серьезную травму. Например, перелом ноги, руки и т.д. Когда такой человек попадает под серьезные нагрузки на войне, эти травмы обязательно выстрелят?

— Нет. На фронте вы не будете испытывать эту травму, это миф. В этой критической точке люди не чувствуют ничего. Они могут спать на полу, в воде ночевать, ничего не есть несколько суток. Но как только вы отъедете от фронта на 10 километров, в более спокойное место, тогда организм расслабляется, и у вас вылезают все травмы.

— Если человек раньше никогда не занимался спортом, физическими упражнениями, а на фронте, очевидно, хорошая физическая подготовка понадобится, то как такому мужчине подготовиться к мобилизации физически? С чего начать?

— Я бы вообще ввел на национальном уровне физическую подготовку к мобилизации. То есть, не просто прошел ВЛК, а ты должен пройти физическую подготовку, чтобы тебя приняли в армию. К примеру, пробежать 10 километров, подтянуться 20 раз, еще что-то. Это объективно называется ВЛК, а не просто сдать мочу.

Что касается подготовки сейчас, лучше подойти к вопросу серьезно: обратиться к специалисту, который проанализирует и полностью протестирует ваше здоровье. Тогда можно будет постепенно включить в работу сердечно-сосудистую систему, мышечную, связки, психосоматику и вестибулярный аппарат.

— Неоднократно слышал от военных, что проявляющаяся на фронте проблема со здоровьем номер один — это болезни спины из-за нагрузки от снаряжения. Как подготовить спину к таким нагрузкам?

— Во-первых, нужно укрепить ноги и ягодицы упражнениями. Во-вторых, нужно купить специальные амортизирующие стельки, которые будут сбавлять удары при нагрузках. В-третьих, следует тейпировать спину, чтобы тейпы помогали выполнять дополнительные функции мышцам.

— А какие травмы опорно-двигательного аппарата чаще всего получают военные на фронте? Что первое "вылетает"?

— Мениски, колени и спина. А спина – это грыжи и протрузии. Если колени слабы, то ноги не амортизируют и "летит" спина. Надо уделять внимание ногам (бицепсу бедра, ягодицам) чтобы не было проблем со спиной.

В Украине — одни из лучших специалистов в мире

— Насколько опасно служить и получать нагрузку от снаряжения, когда диагностированы дефекты позвоночника: сколиоз, кифоз, лордоз?

— Опасно. Ты можешь просто бежать, у тебя в один момент откажут ноги и все – ты обуза для побратимов.

— На ВЛК можно быстро определить такие проблемы со спиной, или в принципе это невозможно и нужны дополнительные обследования?

— Люди часто сами не делают необходимые обследования, а потом — "ВЛК плохие", мол, у меня инвалидность, а меня забирают в армию. Так ты сначала собери все медицинские документы, и тебе никто ничего не скажет. Если у тебя, например, грыжа или протрузия, возьми документы, что ты на реабилитации, лежал в больнице, не можешь ходить и так далее. Когда у тебя есть результат лечения и доказательства, тогда да, тебя могут положить в больницу и дать отсрочку.

— Как вы вообще оцениваете состояние системы реабилитации в Украине? Сейчас открывается много новых центров, и достаточно ли этого?

— Сейчас в Украине одни из лучших специалистов в мире. И не потому, что открывается много центров, а потому, что у нас очень много практики. Но какой нюанс? Сейчас реабилитацию превращают прямо в бизнес. У нас открывают центры, не набирают классных специалистов и эти центры открыли, отмыли деньги и закрыли. И таковых очень много. А нужно делать ставку на специалистов, ведь специалистов не хватает. Почему не хватает? Потому что мотивации нет. Почему нет мотивации? Потому что нет хорошей заработной платы.

Сейчас всю реабилитацию хотят сделать бесплатной, но я считаю это неправильно. Это на первом этапе да, можно помочь бесплатно восстановиться, но реабилитологам надо за что-то есть и пить, квалифицированно учиться и восстанавливать тех же военных.

Украинцам нужно больше расслабляться

— Как вы оцениваете здоровье украинцев?

— Очень отрицательно.

— Почему так?

— У нас много проблем, а людям нужно больше расслабляться. В Украине не хватает мероприятий, концертов, отвлекающих от ракетных обстрелов, гибели близких, блекаутов. Чтобы потом снова собирать себя и работать на победу. Некоторые военные мне говорили: вы гуляете в тылу… Друг, так мы гуляем, чтобы потом идти к вам и помогать.

Поймите, постоянный стресс – это очень серьезно и плохо. Война закончится, у нас будет победа, все расслабятся и тогда вылезут у людей онкологические заболевания. Вот увидите.