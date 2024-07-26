Не забываем и про женщин: командир роты ВСУ назвал четыре пункта, как улучшить мобилизацию в Украине

Он предложил собственную стратегию, упомянул и о рекрутинге

В Украине следует изменить систему подготовки военных, чтобы мобилизация военнообязанных граждан была более эффективной. Обучать мобилизованных должны люди, уже имеющие боевой опыт, поэтому нужно менять инструкторов.

Украинцы должны понимать, что нужно защищать страну и если не защищаться, то в будущем будет повторение Бучи и Голодомора. Об этом командир роты 47-й отдельной механизированной бригады Николай Мельник рассказал в интервью журналисту Юрию Бутусову.

В первую очередь нужно начать с изменения системы подготовки мобилизованных. Их должны учить люди с боевым опытом.

"Изменение системы подготовки. Учить, во-первых, готовить должны люди, прошедшие боевой опыт, прошедшие Крым и Рим. Извините, у нас сейчас резервные роты переполнены ранеными: у кого-то там пальца нет, у кого-то ступни нет. То есть, он просто для линейной службы уже не годен, но он может научить очень хорошо", – говорит военный.

Во-вторых, следует менять не только инструкторов, но и командование учебных центров, особенно тех, которые допускают низкую подготовку военных. Мельник рассказал, что иногда после учебы солдаты не знают, как обращаться с автоматом.

Следует также менять "пропагандистскую машину". Как отмечает командир роты, телемарафон должен не освещать положительные качества лидеров, а доносить украинцам важность защиты страны.

"Третья история ― пропагандистская машина. То есть у нас единый марафон должен работать все-таки не на освещение положительных черт наших лидеров современности, а объяснять, что ситуация сложная, родина зовет, ребята, по-другому не будет. Сейчас если мы не будем защищаться, мы получаем Бучу, Голодомор и все сразу. Ни вы, ни я не отпетляем", ― говорит Мельник.

Четвертым пунктом он назвал специализацию. К примеру, программиста нет смысла переводить в штурмовики, лучше ему "дать в руки дрон". Мельник также предлагает проводить рекрутинг женщин.

"Проводите рекрутинг среди женщин. Ну есть очень много должностей, которые они могут занять. Создайте нормальные условия в тех же тыловых частях. У нас же целый закон, по-моему, в 20-м году приняли для этого. Наводите порядок", ― сказал военный.

Мельник отметил, что сейчас много вопросов без ответов. Однако эта война не последняя. Как отметил военный, россияне никуда не денутся, поэтому постоянно будут то перемирия, то обострения.

Отметим, что часто вопрос мобилизации рассматривается вместе с демобилизацией. Определенная часть общества считает, что военные, давно уже воюющие, должны вернуться домой. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил о невозможности демобилизации во время войны. В противном случае Украина может повторить ошибки Центральной рады Украинской народной республики в 1919 году. Последняя из-за демобилизации проиграла войну большевикам.

"Телеграф" ранее сообщал, что начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич назвал три причины для возбуждения дела против генерала Юрия Содоля. Военный передал "привет" ДБР.