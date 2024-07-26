"Три как минимум": Кротевич назвал причины, по которым следствие должно открыть дело против генерала Содоля

Военный акцентировал внимание на том, что не только он требует наказать Содоля

Как минимум три дела следствие должно открыть против бывшего командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Так считает начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич.

Он рассказал, из-за чего именно должны начать расследование против эксгенерала. Подробностями военный поделился в интервью "Украинской правде".

"Мариуполь, Крынки, ОСУВ "Хортица". Сейчас не открыто ни одного производства. ГБР – привет", — акцентировал внимание он.

Последней каплей, по словам начальника штаба бригады "Азов", стал очередной приказ Содоля: "Он хотел забрать у нас приданое подразделение и не дать никого взамен". Кротевич добавил, что вместе с бойцами и неравнодушными людьми сделал все, чтобы этот приказ отменили. "Его отменил главнокомандующий и, опять же, министр (внутренних дел – ред.) помогал нам в этом. Но я потом сел так и понял, что мы две недели потратили на борьбу с каким-то дегенератом, которого уже давно должны посадить. Я устал, я реально устал. Я хочу воевать", — рассказал он.

По словам Кротевича, две недели пошло на то, чтобы доказать, что нельзя забрать подразделение, оставить дыру и никого не дать взамен вместо того, чтобы тратить силы на защиту государства.

Военный акцентировал внимание на том, что не только он требует наказать Содоля. Среди известных публичных лиц, тоже желающих добиться справедливости — нардеп Марьяна Безуглая, активист Сергей Стерненко, блогер Игорь Лачен.

"Относительно Безуглой – я не общаюсь с ней и никогда не общался, и думаю, что никогда не буду общаться. Ее позиция мне не понятна. Короче, дистанцируюсь. Стерненко – я с ним тоже в жизни никогда не общался, но думаю, что он достаточно тесно общается с морпехами или с другими бригадами, говорившими о Содоле», — рассказал он. Что касается отношений с Игорем Лаченым, Кротевич говорит, что они просто знакомы и иногда общаются.

Начальник штаба бригады "Азов" еще раз высказал свое мнение по поводу того, что действия "генерала" привели к гибели большого количества украинских военных. "Я не суд, суд должен решить. Но я считаю, что его действия к этому привели", — акцентировал он.

Напомним, что Государственное бюро расследований до сих пор не открыло дело в отношении бывшего командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля. При этом Бюро получило заявление, в котором генерала обвинили в "многочисленных ошибках, повлекших гибель многих военных".

Ранее Телеграф писал, что Кротевич рассказал новые детали жалобы на генерала Содоля.