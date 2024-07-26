"Три, як мінімум": Кротевич назвав причини, через які слідство має відкрити справу проти генерала Содоля

Військовий акцентував на тому, що не лише він вимагає покарати Содоля

Як мінімум три справи слідство має відкрити проти колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Так вважає начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич.

Він розповів, через шо саме мають розпочати розслідування проти ексгенерала. Подробицями військовий поділився в інтерв'ю "Українській правді".

"Маріуполь, Кринки, ОСУВ "Хортиця". Зараз не відкрито жодного провадження. ДБР – привіт", — акцентував увагу він.

Останньою краплею, за словами начальник штабу бригади "Азов", став черговий наказ Содоля: "Він хотів забрати у нас приданий підрозділ і не дати нікого взамін". Кротевич додав, що разом з біцями та небайдужими людьми зробив все, щоб цей наказ відмінили. "Його відмінив головнокомандувач і, знову ж таки, міністр (внутрішніх справ – ред.,) допомагав нам у цьому. Але я потім сів отак і зрозумів, що ми два тижні витратили на боротьбу з якимось дегенератом, якого вже давно повинні посадити. Я втомився, я реально втомився. Я хочу воювати. І всі хочуть воювати", — розповів він.

За словами Кротевича, два тижні пішло на те, щоб доказати, що не можна забрати підрозділ, залишити діру і нікого не дати взамін, замість того, щоб витрачати сили на захист держави.

Військовий акцентував на тому, що не лише він вимагає покарати Содоля. Серед відомих публічних осіб, які теж хочуть домогтися справедливості — нардепка Мар'яна Безугла, активіст Сергій Стерненко, блогер Ігор Лачен.

"Стосовно Безуглої – я не спілкуюся з нею і ніколи не спілкувався, і думаю, що ніколи не буду спілкуватися. Її позиція мені не зрозуміла. Коротше, дистанціююся. Стерненко – я з ним теж у житті ніколи не спілкувався, але думаю, що він досить тісно спілкується з морпіхами або з іншими бригадами, які говорили про Содоля", — розповів він. Щодо відносин з Ігорем Лаченим, Кротевич каже, що вони просто знайомі та інколи спілкуються.

Окрім того, начальник штабу бригади "Азов" ще раз висловив свою думку стосовно того, що дії "генерала" призвели до загибелі великої кількості українських військових. "Я не суд, суд має вирішить. Але я вважаю, що його дії до цього призвели", — зауважив він.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань досі не відкрило справу стосовно колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля. При цьому Бюро отримало заяву, в якій генерала звинуватили у "численних помилках, що призвели до загибелі багатьох військових".

Раніше "Телеграф" писав, що Кротевич розповів нові деталі скарги на генерала Содоля.