"Ми б’ємося і будемо битися": в SCM емоційно відреагували на ракетний удар по Кривому Рогу

Працівники адмінбудівлі не встигли добігти до бомбосховища

У понеділок росіяни атакували ракетою адміністративну будівлю Північного гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК), через що загинули 11 людей та 30 отримали поранення. Працівники не встигли добігти до укриття.

Між початком повітряної тривоги та ракетним ударом минуло усього кілька хвилин. Подію емоційно прокоментувала головна спеціалістка з репутації System Capital Management (SCM) Наталія Ємченко.

"Страшний день для System Capital Management. В Кривому Розі ракета під час ранкового обстрілу влучила в адміністративну будівлю Північного ГЗК (входить до складу Метінвест).

Пряме попадання. Від сирени до влучання декілька хвилин ― не встигли до бомбосховища.

Загинуло 11 людей, 30 поранено. Серед загинувших більшість ― жінки", ― написала Ємченко.

Вона написала, що цей страшний злочин нібито точно не потрапить на сторінки іноземних медіа, натякаючи, ніби їм нецікаво, що відбувається у Кривому Розі. На її думку, "ніхто крім нас не буде битися за те, щоб вбивцю було покарано".

"А ми б’ємося і будемо битися. Щоб російських вбивць було покарано. Не хочемо, а не віримо, а робимо для цього все що можемо", ― написала Ємченко.

Вона також написала про співчуття близьким загиблих та підкреслила, що компанія допоможе усім родинам жертв. Ємченко закінчила повідомлення емоційно, написавши, що мріє про український Донецьк і Маріуполь, але більше ― про "трибунал над російськими вбивцями, який відбудеться в українському Маріуполі".

Для довідки: System Capital Management ― це одна з найбільших інвестиційних груп в Україні. Власником та засновником є підприємець Ринат Ахметов. У SCM багато дочірніх компаній, серед яких ДТЕК, "Укртелеком", "ЕСТА Холдінг", ПУМБ та ін. Компанія володіє контрольними пакетами понад 100 компаній, які ведуть діяльність у різних галузях.

Нагадаємо, росіяни 8 липня масовано обстріляли Україну ракетами. Через ворожі обстріли понад 30 людей загинули. Точну цифру жертв та постраждалих назвали у ДСНС. Найбільше загиблих зафіксовано у столиці.

"Телеграф" раніше повідомляв, що нібито з-під завалів лікарні "Охматдит" дістали немовля. Проте у ДСНС та МВС цю інформацію не підтвердили.