"Мы бьемся и будем биться": в SCM эмоционально отреагировали на ракетный удар по Кривому Рогу

Работники админздания не успели добежать до бомбоубежища

В понедельник россияне атаковали ракетой административное здание Северного горно-обогатительного комбината (ГОК), в результате чего погибли 11 человек и 30 получили ранения. Работники не успели добежать до укрытия.

Между началом воздушной тревоги и ракетным ударом прошло всего несколько минут. Событие эмоционально прокомментировала главный специалист по репутации System Capital Management (SCM) Наталья Емченко.

"Страшный день для System Capital Management. В Кривом Роге ракета во время утренних обстрелов попала в административное здание Северного ГОКа (входит в состав Метинвест).

Прямое попадание. От сирены до попадания несколько минут — не успели в бомбоубежище.

Погибли 11 человек, 30 ранены. Среди погибших большинство — женщины", — написала Емченко.

Она написала, что это страшное преступление якобы точно не попадет на страницы иностранных медиа, намекая, что им неинтересно, что происходит в Кривом Роге. По ее мнению, "никто кроме нас не будет биться за то, чтобы убийца был наказан".

"А мы бьемся и будем биться. Чтобы российские убийцы были наказаны. Не хотим, а не верим, а делаем для этого все что можем", ― написала Емченко.

Она также написала о соболезнованиях близким погибших и подчеркнула, что компания поможет всем семьям жертв. Емченко закончила сообщение эмоционально, написав, что мечтает об украинском Донецке и Мариуполе, но больше ― о "трибунале над российскими убийцами, который состоится в украинском Мариуполе".

Для справки: System Capital Management ― это одна из крупнейших инвестиционных групп в Украине. Владельцем и учредителем является предприниматель Ринат Ахметов. У SCM много дочерних компаний, среди которых ДТЭК, "Укртелеком", "ЭСТА Холдинг", ПУМБ и другие. Компания владеет контрольными пакетами более 100 компаний, ведущих деятельность в различных отраслях.

Напомним, россияне 8 июля массированно обстреляли Украину ракетами. Из-за вражеских обстрелов более 30 человек погибли. Точную цифру жертв и пострадавших назвали в ГСЧС. Больше всего погибших зафиксировано в столице.

"Телеграф" ранее сообщал, что якобы из-под завалов больницы "Охматдет" достали младенца. Однако в ГСЧС и МВД эту информацию не подтвердили.