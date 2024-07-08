Унаслідок російської атаки на Північний ГЗК Групи Метінвест загинуло 10 і поранено понад 30 людей

Вранці, 8 липня, російська ракета влучила в адміністративну будівлю Північного ГЗК Групи Метінвест у Кривому Розі. Станом на 12:30, відомо про 10 загиблих людей, ще понад 30 осіб отримали поранення. Усіх постраждалих внаслідок російського теракту негайно доправлено в одну з лікарень міста.

Через ворожу атаку пошкоджено хол їдальні заводоуправління, вибито вікна. Наразі проводиться розбирання завалів.

Група Метінвест висловлює співчуття всім постраждалим і їхнім близьким. Пораненим співробітникам і родинам загиблих компанія надасть всебічну допомогу.