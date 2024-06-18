У Харкові та області посилили ППО: Синєгубов розкрив деталі

У ХОВА подякували всім, хто причетний до захисту неба над Харківською областю

У Харкові та Харківській області посилили ППО. На додаток до цього місцева влада і військові працюють над посиленням засобів радіоелектронної боротьби.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він додав, що не може розкривати жодних подробиць, щоби не інформувати ворога.

"Працюємо над посиленням захисту РЕБ по Харкову та населених пунктах Харківської області. У нас є комплексна програма, ми по ній рухаємося", — сказав він.

За словами Синєгубова, йдеться про ефективну протидію ворожим БПЛА, зокрема "Шахед", та ракетним системам. Він додав, що вже проведено величезну роботу щодо посилення засобів ППО по Харкову. Військовим поставлено задачі й вони нарощують потенціал, що городяни вже відчули на собі.

"Дякую кожному бізнесу, який долучається, тому що кошти досить великі. Навіть не називатиму, це сотні мільйонів гривень для забезпечення системи радіоелектронної боротьби. Результати теж уже бачимо. Відкрито про це говорити не можемо, щоб не інформувати ворога", — додав глава Харківської ОВА.

Нагадаємо, що обстріл Харкова зменшився після того, як США дозволили бити західною зброєю по території Росії. За словами мера міста Ігоря Терехова, останніми тижнями у Харкові стало дещо тихіше, але це не означає, що місту не потрібна посилена ППО.

У травні Харків і область регулярно зазнавали обстрілів з боку армії РФ. Наприклад, 10 червня на місто скинули авіабомби до району житлової забудови. Постраждали вісім людей.

А 25 травня окупанти вдарили по "Епіцентру" у Харкові. Загинули 19 людей, серед яких двоє дітей — 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 особи отримали поранення.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Україна отримає додаткові системи ППО та ракети до них. Допомога прийде від Німеччини та інших союзників у найближчі тижні.