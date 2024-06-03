Неонацист і боржник: відомо ім’я військового, який знімав відео знущання з українських полонених

Дев’ять років тому його внесли до бази "Миротворець"

Відео знущань з українських полонених, яких змушували співати гімн СРСР та били, зняв 32-річний військовий злочинець Олексій Кіпрін. Він неодноразово публікував фото та відео катувань українських військовослужбовців.

Він воює проти України з 2014 року, а у 2022-му офіційно вступив до лав Збройних сил РФ. Автори проєкту evocation.info ідентифікували особистість військового злочинця.

Кіпрін воює проти України з 2014 року

Росіянин не приховує ні своїх злочинів, ні особистої інформації. Відомо, що він воює проти України ще з 2014 року. За офіційними даними він нібито служив у "народній міліції" з бойовиками "ЛНР", але насправді санінструктором у складі диверсійно-штурмової розвідувальної групи (ДШРГ) "Русич". У ній воювали російські нацисти-язичники.

Кіпрін працював під керівництвом неонациста Олексія Мільчакова. "Русич" ще з тих часів відомий своїми військовими злочинами проти українських військовослужбовців та цивільних.

У 2015 році ДШРГ увійшла до складу бригади "Призрак". Туди ж перейшов і Кіпрін. Він був навідником та розвідником. Служив до 2017 року, а потім повернувся на батьківщину. Внесений до бази "Миротворець".

Цивільне життя Кіпріна в Росії

Після повернення з війни в Україні він спробував знайти звичайну роботу у Санкт-Петербурзі. З соцмереж відомо, що він працював охоронцем, а потім пішов на заводи. Скоріше за все, йому дуже сильно не вистачало грошей, бо за даними розслідувачів у нього багато кредитів. Проте точна сума боргу невідома.

У 2021 році він одружився з Діаною Богомоловою. Вони виховують малолітніх двох синів. Зараз родина військового злочинця проживає у селі Красне Село поблизу Санкт-Петербурга.

Повернення на війну у 2022 році

Кіпрін вступив до лав ЗС РФ після початку повномасштабного вторгнення. Має звання молодшого лейтенанта та займає посаду командира штурмової роти.

Під час повномасштабної війни продовжував чинити військові злочини. Доказом цьому є відео, яке опубліковано 2 червня 2024 року.

Як пише "24 канал", Кіпрін нацист та язичник. Він має позивний "Барс". У базі "Миротворець" вказано псевдо "Вепс". Кіпрін зараз воює у складі штурмової групи "Шторм" 153-го танкового полку 47-ї гвардійської танкової дивізії 1-ї танкової армії.

Відео знущань з українських полонених

У Мережі 2 червня з’явився відеоролик, який зняв російський військовий. Як стало відомо пізніше, це був Олексій Кіпрін.

На відео видно, як росіяни ведуть чотирьох українських полонених військових. У них закриті очі та зв’язані руки. Українців змушують співати гімн СРСР та б’ють у живіт та стріляють поблизу голови.

На останніх секундах відео полонений не може встати. Кіпрін посміхається і говорить: "він уже все". Після цього відео закінчується.

Омбудсман Дмитро Лубінець вже відреагував. Він заявив, що це відео стане доказом для трибуналу.

Суд над Путіним та іншими військовими злочинцями може розпочатись вже у 2024 році. Про це розповів народний депутат України Денис Маслов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 75 українців повернулись додому з російського полону. Серед них є оборонці Маріуполя, жінки та цивільні.