Неонацист и должник: известно имя военного, снимавшего видео издевательств над украинскими пленными

Девять лет назад его внесли в базу "Миротворец"

Видео издевательств над украинскими пленными, которых заставляли петь гимн СССР и избивали, снял 32-летний военный преступник Алексей Киприн. Он неоднократно публиковал фото и видео пыток украинских военнослужащих.

Он воюет против Украины с 2014 года, а в 2022 официально вступил в ряды Вооруженных сил РФ. Авторы проекта evocation.info идентифицировали личность военного преступника.

Киприн воюет против Украины с 2014 года

Россиянин не скрывает ни своих преступлений, ни личной информации. Известно, что он сражается против Украины еще с 2014 года. По официальным данным он якобы служил в "народной милиции" с боевиками "ЛНР", но на самом деле был санинструктором в составе диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) "Русич". В ней сражались русские нацисты-язычники.

Киприн работал под руководством неонациста Алексея Мильчакова. "Русич" еще с тех пор известен своими военными преступлениями против украинских военнослужащих и гражданских.

В 2015 году ДШРГ вошла в состав бригады "Призрак". Туда же перешел и Киприн. Он был наводчиком и разведчиком. Служил до 2017 года, а затем вернулся на родину. Внесен в базу "Миротворец".

Гражданская жизнь Киприна в России

После возвращения с войны в Украине он попытался найти обычную работу в Санкт-Петербурге. Из соцсетей известно, что он работал охранником, а затем пошел на заводы. Скорее всего, ему очень сильно не хватало денег, потому что, по данным расследователей, у него много кредитов. Однако точная сумма долга неизвестна.

В 2021 году он женился на Диане Богомоловой. Они воспитывают двух малолетних сыновей. Сейчас семья военного преступника проживает в селе Красное Село вблизи Санкт-Петербурга.

Возвращение на войну в 2022 году

Киприн вступил в ряды ВС РФ после начала полномасштабного вторжения. Имеет звание младшего лейтенанта и занимает должность командира штурмовой роты.

Во время полномасштабной войны продолжал совершать военные преступления. Доказательством тому является видео, опубликованное 2 июня 2024 года.

Как пишет "24 канал", Киприн нацист и язычник. У него позывной "Барс". В базе "Миротворец" указано псевдо "Вепс". Киприн сейчас воюет в составе штурмовой группы "Шторм" 153-го танкового полка 47-й гвардейской танковой дивизии 1-й танковой армии.

Видео издевательств над украинскими пленными

В Сети 2 июня появился видеоролик, который снял российский военный. Как стало известно позже, это был Алексей Киприн.

На видео видно, как россияне ведут четырех украинских пленных военных. У них закрытые глаза и связанные руки. Украинцев заставляют петь гимн СССР, бьют в живот и стреляют вблизи головы.

На последних секундах видео пленника не может встать. Киприн улыбается и говорит: "он уже все". После этого видео заканчивается.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец уже отреагировал. Он заявил, что это видео станет доказательством военных преступлений РФ для трибунала.

Суд над Путиным и другими военными преступниками может начаться уже в 2024 году. Об этом рассказал народный депутат Украины Денис Маслов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 75 украинцев вернулись домой из российского плена. Среди них есть защитники Мариуполя, женщины и гражданские.