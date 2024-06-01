Росія відкрила нову ділянку фронту в Україні: чим це загрожує (карта)

У Генштабі уважно стежать за ситуацією

Російські солдати відкрили новий фронт у Запорізькій області. Але, попри зусилля, ворогові не вдалося відтіснити українських військових із позицій на Оріхівському напрямі.

Про зміни на фронті свідчать дані порталу Deepstate. Офіційного підтвердження цієї інформації не надходило від Генштабу ЗСУ.

Так, згідно з даними аналітиків Deepstate, російські солдати просунулися біля Сокола, Семенівки, Нестерянки та Часового Яру. Тривають бої біля Невського. Новий фронт відкритий на захід та схід від Нестерянки, і це небезпечно для українських військових.

"Це просування потенційно може дістатися тилу Сил оборони, який захищає Роботине та Оріхів – ключову точку оборони України на Запорізькому фронті", — зазначають аналітики.

У Генштабі ЗСУ увечері 31 травня повідомили, що на Оріхівському напрямі Сили оборони України продовжують тримати оборону, всупереч спробам ворога витіснити їх із позицій.

"На Оріхівському напрямку сталося чотири бойові зіткнення (за добу 30-31 травня — ред.). Російським окупантам не вдалося відтіснити наші підрозділи від Малої Токмачки, Новоданилівки, Роботиного та Новоандріївки", — сказано у зведенні.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Росія готується прорвати кордон у Сумській області. Окупанти, за деякими даними, збирають численне ударне угруповання.