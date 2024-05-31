Новий наступ РФ? З'явилися тривожні новини для однієї з областей України, що каже влада

Офіційна влада не підтверджує інформацію WP

Після початку нового наступу на Харківську область армія РФ нібито збирається прорвати кордон України ще в одному місці. Окупанти, за деякими даними, збирають ударне угруповання, але у ЗСУ поки що це не підтверджують.

Про це пише американська газета The Washington Post, яка посилається на неназваних українських чиновників. Вони сказали журналістам, що війська РФ чинять тиск на Донеччині південніше і "збирають сили для очікуваного нападу в Сумській області далі на північ".

При цьому важливо зазначити, що голова Сумської ОВА в ефірі телемарафону офіційно заявив, що на кордоні з його областю жодних ударних угруповань ЗС РФ наразі не фіксується.

"Генштаб, який надає нам відповідні розвіддані, не фіксує ударних угруповань. Але ми розуміємо і знаємо, що ворог має потужне озброєння, має велику кількість людей, які можуть перекинути на будь-який напрямок", — зазначив Володимир Артюх.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мешканцям Сумської області рекомендують переміститися у безпечні місця із 10-кілометрової зони евакуації.