Укр

Новое наступление РФ? Появились тревожные новости для одной из областей Украины, что говорят власти

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Армия РФ Новость обновлена 31 мая 2024, 14:52
Армия РФ. Фото росСМИ

Официальные власти не подтверждают информацию WP

После начала нового наступления на Харьковскую область армия РФ якобы собирается прорвать границу Украины в еще одном месте. Оккупанты, по некоторым данным, собирают ударную группировку, но в ВСУ пока это не подтверждают.

Об этом пишет американская газета The Washington Post, которая ссылается на неназванных украинских чиновников. Они сказали журналистам, что войска РФ оказывают давление в Донецкой области южнее и "собирают силы для ожидаемого нападения в Сумской области дальше на север".

При этом важно отметить, что глава Сумской ОВА в эфире телемарафона официально заявил, что на границе с его областью никаких ударных группировок ВС РФ пока не фиксируют.

"Генштаб, который предоставляет нам соответствующие разведданные, не фиксирует ударных группировок. Но мы понимаем и знаем, что враг имеет мощное вооружение, имеет большое количество людей, которое может перекинуть на любое направление", — отметил Владимир Артюх.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителям Сумской области рекомендуют переместиться в безопасные места из 10-километровой зоны эвакуации.