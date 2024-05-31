Новое наступление РФ? Появились тревожные новости для одной из областей Украины, что говорят власти

Официальные власти не подтверждают информацию WP

После начала нового наступления на Харьковскую область армия РФ якобы собирается прорвать границу Украины в еще одном месте. Оккупанты, по некоторым данным, собирают ударную группировку, но в ВСУ пока это не подтверждают.

Об этом пишет американская газета The Washington Post, которая ссылается на неназванных украинских чиновников. Они сказали журналистам, что войска РФ оказывают давление в Донецкой области южнее и "собирают силы для ожидаемого нападения в Сумской области дальше на север".

При этом важно отметить, что глава Сумской ОВА в эфире телемарафона официально заявил, что на границе с его областью никаких ударных группировок ВС РФ пока не фиксируют.

"Генштаб, который предоставляет нам соответствующие разведданные, не фиксирует ударных группировок. Но мы понимаем и знаем, что враг имеет мощное вооружение, имеет большое количество людей, которое может перекинуть на любое направление", — отметил Владимир Артюх.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителям Сумской области рекомендуют переместиться в безопасные места из 10-километровой зоны эвакуации.