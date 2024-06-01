Россия открыла новый участок фронта в Украине: чем это грозит (карта)

В Генштабе внимательно следят за ситуацией

Российские солдаты открыли новый фронт в Запорожской области. Но, несмотря на усилия, врагу не удалось оттеснить украинских военных с позиций на Ореховском направлении.

Об изменениях на фронте свидетельствуют данные портала Deepstate. Официального подтверждения этой информации не поступало от Генштаба ВСУ.

Так, согласно данным аналитиков Deepstate, российские солдаты продвинулись возле Сокола, Семеновки, Нестерянки и Часового Яра. Продолжаются бои у Невского. Новый фронт открыт к западу и востоку от Нестерянки и это опасно для украинских военных.

"Это продвижение потенциально может добраться до тыла Сил обороны, который защищает Роботино и Орехов – ключевую точку обороны Украины на Запорожском фронте", — отмечают аналитики.

В Генштабе ВСУ вечером 31 мая сообщили, что на Ореховском направлении Силы обороны Украины продолжают держать оборону, несмотря на попытки врага вытеснить их с позиций.

"На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения (за сутки 30-31 мая — ред.). Российским оккупантам не удалось оттеснить наши подразделения от Малой Токмачки, Новоданиловки, Роботиного и Новоандреевки", — сказано в сводке.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Россия готовится прорвать границу в Сумской области. Оккупанты, по некоторым данным, собирают многочисленную ударную группировку.