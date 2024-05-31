Створено для Арктики, знищено в Україні – ЗСУ підірвали бойовий "арктичний" всюдихід

Таку техніку в Росії почали створювати кілька років тому

Брак бойових броньованих машин спонукає ЗС РФ кидати в бій техніку, яка мало пристосована для ведення бойових дій, але є на озброєнні армії окупантів. Одним із них став дволанковий гусеничний снігоболотохід ГАЗ-3344-20 "Алеут", призначений для дій в Арктиці, Сибіру чи Далекому Сході.

Нещодавно під час бойових дій "Алеут" було знищено ЗСУ. Причому, за словами військового оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, це став уже третій всюдихід, знищений ЗСУ.

"Алеут" є військовою модифікацією цивільного всюдихода ГАЗ-3344, що створюється спеціально для частин ЗС РФ, розташованих у регіонах із важким кліматом. Його завданням є транспортування вантажів та особового складу по важко прохідній місцевості, покритій снігами, болотами та невеликими водними перешкодами.

Гарячий ГАЗ-3344-20 "Алеут"

ГАЗ-3344-20 є дволанковий (що складається з двох частин) всюдихід, в якому передній "вагон" призначений для управління, а другий для перевезення вантажів і людей. Загалом такий міні автопоїзд має загальну масу до 11 тонн, з яких 3 тонни – корисний вантаж. На одній заправці 400 літрів він здатний проїхати до 800 км з максимальною швидкістю 60 км/год по суші і 6 км по воді. Загалом у транспортер можна розмістити до 20 осіб – 5 осіб екіпажу у передньому "вагоні" та 15 осіб у другій ланці.

Відмінність військової версії всюдихода, ГАЗ-3344-20 "Алеут", у можливості встановити в ньому озброєння — кулемет, можливо, трохи більш потужне. При цьому даних про наявність броні немає, тим більше, що призначення транспортера саме перевезення вантажів і людей, а не участь у бою.

Сховатись від ЗСУ не вийшло

Дані про кількість "Алеутів" на озброєнні ЗС РФ суперечливі, відомо, що для російської армії було замовлено 120 подібних всюдиходів, правда скільки з них було зроблено, достеменно невідомо. Принаймні ЗСУ почали їх знищувати ще в березні 2022 року і точно відомо про поразку трьох "Алеутів".

Раніше у військах РФ була помічена рідкісна санітарно-евакуаційна машина "Алтаєць" — були зроблені всього 4 досвідчені екземпляри. Поки що відомостей про її поразку ЗСУ немає.