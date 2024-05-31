Создан для Арктики, уничтожен в Украине – ВСУ подорвали боевой "арктический" вездеход

Такую технику в РФ начали создавать несколько лет назад

Нехватка боевых бронированных машин побуждает ВС РФ бросать в бой технику, которая мало приспособлена для ведения боевых действий, но имеется на вооружении армии оккупантов. Одним из них стал двухзвенный гусеничный снегоболотоход ГАЗ-3344-20 "Алеут", предназначенный для действий в Арктике, Сибири или Дальнем Востоке.

Недавно в ходе боевых действий "Алеут" был уничтожен ВСУ. Причем по словам военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, это стал уже третий вездеход, уничтоженный ВСУ.

"Алеут" является военной модификацией гражданского вездехода ГАЗ-3344, создаваемая специально для частей ВС РФ, расположенных в регионах с тяжелым климатом. Его задачей является транспортировка грузов и личного состава по тяжело проходимой местности, покрытой снегами, болотами и небольшими водными препятствиями.

Горящий ГАЗ-3344-20 "Алеут"

ГАЗ-3344-20 представляет из себя двухзвенный (состоящий из двух частей) вездеход, в котором передний "вагон" предназначен для управления, а второй для перевозки грузов и людей. В целом такой мини автопоезд имеет общую массу до 11 тонн, из которых 3 тонны – полезный груз. На одной заправке в 400 литров он способен проехать до 800 км с максимальной скоростью 60 км/ч по суше и 6 км по воде. Всего в транспортер можно разместить до 20 человек – 5 человек экипажа в переднем "вагоне" и 15 человек во втором звене.

Отличие военной версии вездехода, ГАЗ-3344-20 "Алеут", в возможности установить в нем вооружение – пулемет, возможно что-то чуть более мощное. При этом данных о наличии брони не имеется, тем более что назначение транспортера именно перевозка грузов и людей, а не участие в бою.

Спрятаться от ВСУ не получилось

Данные о количестве "Алеутов" на вооружении ВС РФ противоречивы, известно, что для российской армии было заказано 120 подобных вездеходов, правда сколько из них были произведены, точно неизвестно. Во всяком случае ВСУ начали их уничтожать еще в марте 2022 года и всего точно известно о поражении трех "Алеутов".

Ранее в войсках РФ была замечена редчайшая санитарно-эвакуационная машина "Алтаец" — были произведены всего 4 опытных экземпляра. Пока сведений о ее поражении ВСУ не имеется.