"Він унікальний": у Повітряних силах розповіли про величезний плюс літаків, які Швеція передасть Україні

Може фіксувати радіолокаційні станції ворога, виявляти його координати

Літак дальнього радіолокаційного виявлення ASC 890, який Україна незабаром отримає від Швеції, є унікальним. Адже він допоможе збивати шахеди та ракети, які запускають російські війська.

Про це заявив речник Повітряних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. За його словами, це такий собі літаючий радар, який допомагає підсвічувати та виявляти цілі.

"Такий літак дальнього радіолокаційного виявлення є в росіян, два з них ми вже знищили, а саме – А-50. Зараз такий літак з'явиться і в Повітряних сил, після того, як Швеція передасть його Україні", – пояснив Євлаш.

Він також додав, що літак ASC 890 може допомогти Повітряним силам України збивати більшу кількість ворожих цілей у небі.

"Це дозволить нам виявляти такі цілі, як "шахеди", коли вони намагаються заховатися в складках місцевості, в гирлах річок. Він буде бачити їх зверху, підсвічувати. Крім того, ми будемо виявляти на ранніх підступах ракети, ворожі літаки. Цей літак, зокрема, може фіксувати радіолокаційні станції ворога, виявляти його координати, що, звичайно, допоможе нашим системам і літакам. Зокрема, F-16, який стане потужним його доповненням", – сказав Євлаш.

На запитання, скільки саме подібних літаків отримає Україна, речник ПС відповів: "Ми не можемо знати напевно, але з відкритих джерел Швеції, то там сказано про один літак. Можливо, зараз буде один, а в подальшому партнери передадуть нам ще. Звичайно, вони нам дуже необхідні".

Окрім цього, як раніше писав "Телеграф", ці літаки ASC 890, які зможуть значно розширити можливості української протиповітряної оборони.