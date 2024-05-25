У Києві та кількох областях оголошували тривогу: ЗСУ повідомляли про загрозу удару баллістикою

У Києві та ще низці північно-східних регіонів вдень 25 травня оголошували повітряну тривогу. Повідомлялося про швидкісну мету з півночі через Чернігівську область у напрямку до столиці.

Про це попередили у Повітряних Силах ЗСУ. Українцям нагадали, що до відбою загрози краще перебувати у безпечних місцях.

Станом на 14:00 у Києві та області не було чути вибухів. В інших регіонах також не повідомлялося про прильоти. У моніторингових каналах повідомили, що у небі чисто. Ймовірно, це була фальш-ціль чи сили української ППО збили ворожу ракету. Натомість з’явилася інформація, що зі сходу може бути загроза застосування балістичної зброї та авіаційних засобів ураження.

Станом на 14:30 тривогу скасували, небо над Україною чисте, пусків ворожих ракет не було зафіксовано.

За день до цього, 24 травня, в Україні тричі оголошували масштабну повітряну тривогу протягом дня. Причина була під час зльоту винищувача МіГ-31, який міг нести ракети "Кинджал".

Також "Телеграф" розповідав про те, що в ніч проти 25 травня Росія атакувала Харків ракетами. Постраждав ліцей, багатоповерхівки та десятки автомобілів.