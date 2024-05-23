По Дніпру вдарили балістикою: що відомо про наслідки вибуху

Офіційні особи поки не коментували атаку на місто

У четвер, 23 травня, Росія продовжує завдавати ударів по мирним українським містам. Слідом за Харковом ударам з боку кремлівських окупантів зазнав Дніпро.

Перед тим, як з’явилася інформація про вибухи у Дніпрі, Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу, в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Як зазначили місцеві жителі, у Дніпрі пролунав сильний вибух після 12:00.

Після цього у моніторингових чатах з’явилася інформація про рух ще однієї швидкісної мети у напрямку міста. Про небезпеку попередив і телеграм-канал "Миколаївський Ванек".

Поки що про наслідки вибухів невідомо. Офіційні особи не коментували атаки на місто. Тим часом у мережі публікують фото, на яких видно стовп диму у небі.

Нагадаємо, що російська армія сьогодні, 23 травня, в черговий раз атакувала Харків і Люботин 15 ракетами. Голова ОВА Олег Синегубов повідомив, що у Харкові відомо вже 6 загиблих та 11 поранених після ранкового удару.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в ніч проти 21 травня російські загарбники атакували "Шахедами" українські міста. Загалом ворог запустив 29 безпілотних літальних апаратів, 28 з яких було знищено.