По Днепру ударили баллистикой: что известно о последствиях взрыва

Официальные лица пока не комментировали атаку на город

В четверг, 23 мая, Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам. Вслед за Харьковам ударам с боку кремлевских оккупантов подвергся Днепр.

Перед тем, как появилась информация о взрывах в Днепре, Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока, в областях, где объявлена воздушная тревога.

Как отметили местные жители, в Днепре прогремел сильный взрыв после 12:00.

После этого в мониторинговых чатах появилась информация о движении еще одной скоростной цели в направлении города. Об опасности предупредил и телеграм-канал "Николаевский Ванёк".

Пока о последствиях взрывов неизвестно. Официальные лица не комментировали атаку на город. Тем временем в сети публикуют фото, на которых виден столб дыма в небе.

Напомним, что российская армия сегодня, 23 мая, в очередной раз атаковала Харьков и Люботин 15-ю ракетами. Председатель ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове известно уже 6 погибших и 11 раненых после утреннего удара.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в ночь на 21 мая российские захватчики атаковали "Шахедами" украинские города. Всего враг запустил 29 беспилотных летательных аппаратов, 28 из которых было уничтожено.