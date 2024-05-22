Ночной удар "шахедами" по Украине: в Воздушных силах рассказали о результатах работы ПВО

Враг каждую ночь бьет по нашим городам и селам

В ночь на среду, 22 мая, россияне ударили по Украине "шахедами". Они применили 24 ударных беспилотника и все они были сбиты.

"В ночь на 22 мая 2024 года противник атаковал 24 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". Пуски осуществлялись из районов Приморско-Ахтарск, Курск – РФ и территории временно оккупированного Крыма. В результате противовоздушного боя Силам обороны Украины удалось сбить все 24 "шахеда"!", — сообщил командующий Воздушными Силами Николай Олещук.

Он уточнил, что в отражении атаки оккупантов принимали участие мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы, зенитные ракетные подразделения. Также была задействована истребительная авиация Воздушных Сил. "Шахеды" были уничтожены в пределах Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской и Одесской областей. Как отметили в Сумской ОВА, над Сумщиной было сбито 7 ударных беспилотников врага.

Как сообщал "Телеграф", от российских ударов в ночь на 22 мая пострадали энергетические объекты городов Шостки и Конотопа Сумской области. Областной центр остался без света и воды, но энергетики начали работы по восстановлению электроснабжения и уже к утру свет в дома жителей Сум начали возвращать.