Нічний удар "шахедами" по Україні: у Повітряних силах розповіли про результати роботи ППО

Ворог щоночі б’є по наших містах та селах

У ніч на середу, 22 травня, росіяни вдарили по Україні "шахедами". Вони застосували 24 ударні безпілотники й всі вони були збиті.

"У ніч на 22 травня 2024 року противник атакував 24 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Пуски здійснювалися з районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ та території тимчасово окупованого Криму. Внаслідок протиповітряного бою Силам оборони України вдалося збити всі 24 "шахеда"!", — повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Він уточнив, що у відбитті атаки окупантів брали участь мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби, зенітні ракетні підрозділи. Також було задіяно винищувальну авіацію Повітряних Сил. "Шахеди" було знищено в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей. Як зазначили у Сумській ОВА, над Сумщиною було збито 7 ударних безпілотників ворога.

Як повідомляв "Телеграф", від російських ударів у ніч на 22 травня постраждали енергетичні об’єкти міст Шостки та Конотопу Сумської області. Обласний центр залишився без світла та води, але енергетики розпочали роботи з відновлення електропостачання та вже до ранку світло до домівок мешканців Сум почали повертати.