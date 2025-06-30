Після атаки дронами на Одещині виникла сильна пожежа. Людям радять зачинити вікна (фото та відео)

Над регіоном збито 9 "шахедів"

Одеська область зазнала атаки російськими безпілотниками в ніч на понеділок, 30 червня. Після ворожої атаки спалахнула масштабна пожежа.

Повітряні сили України попереджали про небезпеку ударів дронами для Одещини. Військово-Морські Сили ЗС України повідомили, що під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами Військово-Морських Сил було збито дев'ять "шахедів".

Місцеві канали пишуть, що в області стався приліт та пожежа. В небо здіймається густий чорний дим. Місцеві жителі кажуть про їдкий запах, схожий на запахи фарби та газу. Людям радять зачинити вікна.

Густий чорний дим здіймається в небо

Нагадаємо, в ніч на 29 червня ворог здійснив комбіновану атаку по Україні. Застосовувалися дрони-камікадзе, крилаті ракети, а також авіаційні бомби (КАБ). Під ударом були Львівська, Полтавська, Черкаська, Миколаївська, Запорізька, Івано-Франківська, Хмельницька, Київська області та Київ.

Як повідомляв "Телеграф", в ході відбиття повітряної атаки 29 червня загинув пілот F-16 Максим Устименко. Він застосував весь комплекс бортового озброєння і йому вдалося збити сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої цілі літак Устименко отримав пошкодження та почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе та відвів літак від населеного пункту, проте катапультуватись не встиг.