После атаки дронами на Одесчине возник сильный пожар. Людям советуют закрыть окна (фото и видео)

Над регионом сбито 9 "шахедов"

Одесская область подверглась атаке российскими беспилотниками в ночь на понедельник, 30 июня. После вражеской атаки вспыхнул масштабный пожар.

Воздушные силы Украины предупреждали об опасности ударов дронами для Одесщины. Военно-Морские Силы ВС Украины сообщили, что во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил были сбиты девять "шахедов".

Местные каналы пишут, что в области произошел прилет и пожар. В небо поднимается густой черный дым. Местные жители говорят о едком запахе, похожем на запахи краски и газа. Людям советуют закрыть окна.

Густой черный дым вздымается в небо

Напомним, в ночь на 29 июня враг совершил комбинированную атаку по Украине. Применялись дроны-камикадзе, крылатые ракеты, а также авиационные бомбы (КАБ). Под ударом находились Львовская, Полтавская, Черкасская, Николаевская, Запорожская, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Киевская области и Киев.

Как сообщал "Телеграф", в ходе отражения воздушной атаки 29 июня погиб пилот F-16 Максим Устименко. Он применил весь комплекс бортового вооружения и ему удалось сбить семь воздушных целей. При отработке последней цели самолет Устименко получил повреждение и начал терять высоту. Максим Устименко сделал все возможное и отвел самолет от населённого пункта, однако катапультироваться не успел.