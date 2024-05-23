Який реальний ядерний потенціал Росії? Журналісти озвучили цікаві цифри

Стало відомо, скільки і яких боєприпасів має Росія через два роки війни з Україною

Навчання Росії з використання тактичної ядерної зброї ніщо інше, як демонстративна "гра м’язами". А запас ядерних зарядів під ракети "Іскандер" у росіян навіть менший за сотню.

Про це повідомляє Defense Express, посилаючись на дані довідника Bulletin of the Atomic Scientists за 2024 рік. Аналітики вказали на слабкі місця тактичного ядерного арсеналу Росії, які Кремль намагається прикрити, проводячи подібні навчання.

Згідно з даними цього довідника, Росія станом на травень 2024 року має лише 75 ядерних боєзарядів для балістичних ракет 9М723 ("Іскандер") і 20 боєголовок до крилатих ракет 9М728/729, які створені для оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) "Іскандер".

Також під час ядерних навчань росіяни залучили й авіаційну компоненту, а саме літаки Ту-22М3 та МіГ-31К.

"Тут довідник вказує, що загалом ВКС РФ сумарно під літаки типів Ту-22М3 і МіГ-31К, Су-24М і Су-34 мають 334 ядерні боєзаряди, в це число входять і атомні бомби, що вільно падають, і "спецБЧ" під різні типи ракет", — зазначає видання.

Під стратегічні бомбардувальники Ту-95МС у кількості 52 одиниць та Ту-160 у кількості 15 одиниць. Для першого типу літаків РФ має лише 430 ядерних боєзарядів, а для другого — 156 боєголовок. Йдеться про "спецБЧ" під крилаті ракети типів Х-55 -102 (ядерний варіант тієї ж Х-101).

При цьому арсенал нестратегічного ядерного озброєння у Росії виглядає набагато більше, ніж навіть для стратегічної авіації — 784 ядерні боєзаряди. Тут враховано і "спецБЧ" для різних типів ракет і навіть глибинних бомб. Але ракети "Калібр" до цього списку не входять, оскільки не адаптовані до ядерних боєголовок.

Також довідник Bulletin of the Atomic Scientists окремо згадали показник у 4 ядерні боєголовки під береговий комплекс "Редут" та 23 боєголовки під ракети П-800 "Онікс". Щобільше, РФ передбачені ядерні боєзаряди навіть для систем ППО, що може виглядати досить специфічно. Йдеться про 250 ядерних боєголовок під С-300/400 та 68 боєзарядів під протиракети 53Т6, які стежать за безпекою Москви та області.

Росія має і списані ядерні боєзаряди, які не утилізовані. Таких експертів нарахували 1200 одиниць.

Також "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ знищили систему ППО росіян на Донбасі. У мережі показали кадри техніки, що горить.