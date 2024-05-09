Від надбавки за вислугу років до допомоги у разі звільнення: що входить в грошове забезпечення бійця

Для кожного нарахування є своя обставина

До грошового забезпечення військових входять різні виплати, зокрема надбавки, доплати, винагороди, грошові допомоги та інші нарахування.

Їх виплачують за певних умов та обставин. Про них пояснюється на сайті "Безоплатна правова допомога".

Які є види додаткових нарахувань

До місячного грошового забезпечення військових можуть входити надбавки:

за вислугу років; за особливості проходження служби; за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил України; за кваліфікацію; за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу; за виконання функцій державного експерта з питань таємниць і фахівців, які залучаються до підготовки рішень і висновків державних експертів з питань таємниць; за вислугу років; за особливості проходження служби; за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил України; за кваліфікацію; за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу; за виконання функцій державного експерта з питань таємниць і фахівців, які залучаються до підготовки рішень і висновків державних експертів з питань таємниць;

Окрім того, є види таких доплат:

за науковий ступінь;

за вчене звання.

Деякі бійці також мають право на такі види винагород:

морська винагорода;

за стрибки з парашутом;

за розшук, підіймання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення і знешкодження (знищення) мін;

за водолазні роботи;

за бойове чергування.

На сайті також додається, що військовим в Україні передбачаються наступні грошові допомоги:

одноразова грошова допомога військовослужбовцям після укладення ними першого контракту;

грошова допомога для оздоровлення;

матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань;

одноразова грошова допомога у разі звільнення з військової служби.

До грошового забезпечення також входять інші види виплат

за час тимчасового виконання обов’язків за посадою;

у зв’язку з переведенням військової частини на інший штат (внесення змін до штату); у період перебування у розпорядженні або звільнення від посад;

грошове забезпечення військовослужбовцям, усуненим або відстороненим від виконання службових обов’язків, відстороненим від виконання повноважень на посаді або відстороненим від посад, а також тим, яких взято під варту чи які перебувають під домашнім арештом, а також за час відбування покарання на гауптвахті та в дисциплінарних частинах;

у разі захоплення в полон чи заручниками, смерті (загибелі) військовослужбовців або якщо вони визнані безвісно відсутніми чи оголошені померлими;

у разі звільнення з військової служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які виплати передбачені для бійців у разі підписання контракту на військову службу.