Винагорода для 16 категорій бійців: хто з травня отримуватиме 100 тис грн

Вони передбачені для тих, хто виконує завдання в межах та поза районами бойових дій

У кожного українського військового є грошове забезпечення, в склад якого входить і виплата 100 тисяч гривень винагороди. Вона передбачена не тільки тим, хто бере участь в бойових діях.

Умови виплати є у наказі Міністерства оборони України "Про затвердження Змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам". На 100 тисяч гривень мають право бійці, що беруть участь у бойових діях, забезпечують безпеку й оборону країни, дають відсіч і стримують збройну агресію, перебуваючи в районах, де ведуться ці заходи.

Хто має право на 100 000 грн

Згідно з наказом, на нарахування розраховують:

військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій. У разі виконання відповідних бойових завдань після 29-го вересня 2023;

військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій. За умови виконання відповідних завдань після 29-го вересня 2023;

поранені військові за час перебування на лікуванні та у відпустці, якщо поранення тяжке протягом усього періоду перебування в лікарні або у відпустці;

полонені військовослужбовці, яких взяли в полон, а не які здалися добровільно, які є заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні (у разі коли зазначені події сталися як до введення воєнного стану, так і після його введення) ― за час перебування в полоні (заручниках) та до дня звільнення включно або за час перебування в інтернуванні та до дня повернення до України або за час безвісної відсутності;

військовим, які загинули (померли) внаслідок отриманого після введення воєнного стану поранення (контузії, травми або каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини, ― виплата здійснюється за весь місяць, у якому особа загинула (померла), у тому числі за місяць початку військової служби.

Окрім того, виплату отримають військові, що беруть участь в оборонних діях або здійснюють заходи, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави проти російської агресії як на окупованих територіях, так і між позиціями сил оборони та силами агресора, або під час заходів із захисту безпеки та інтересів України військовослужбовцями строкової служби та курсантами, які виконують бойові завдання (у розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах):

під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно (у тому числі тим, що визначені в абзаці чотирнадцятому цього пункту);

з виявлення повітряних цілей противника у районах ведення воєнних (бойових) дій;

із здійснення польотів в повітряному просторі областей України, на територіях яких ведуться воєнні (бойові) дії;

з вогневого ураження противника у складі підрозділу (засобу) ракетних військ і артилерії, підрозділу (засобу) протиповітряної оборони;

на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ, тимчасово окупованих (захоплених) противником територіях);

з вогневого ураження повітряних, морських цілей противника;

з виводу повітряних суден з під удару противника з виконанням зльоту;

кораблями, катерами, суднами в морській, річковій акваторії (поза межами внутрішніх акваторій портів, пунктів базування, місць тимчасового базування);

у районах ведення воєнних (бойових) дій медичному персоналу медичних частин та підрозділів (медичних підрозділів підсилення);

з відбиття збройного нападу (вогневого ураження противника) на об'єкти, що охороняються, звільнення таких об'єктів у разі їх захоплення або насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою;

у районах ведення воєнних (бойових) дій з розмінування (виявлення, знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметів у місцях виконання завдань за призначенням згідно з бойовими розпорядженнями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи мають право мобілізовані військові на компенсацію за неотримане речове майно.