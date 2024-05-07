Фінансовий поштовх для військових: які є суми виплат за підписання контракту

Є певні обставини, за яких виплата не здійсниться

Українці при підписанні контракту зі ЗСУ мають право на одноразову грошову допомогу. Максимальний розмір такої виплати складає майже 27 тисяч гривень.

Розмір допомоги залежить від звання бійців, як мовиться у Міністерстві оборони. Найбільшу виплату отримають військові офіцерського складу.

Згідно з даними, військовим рядового складу нараховується 21 472 гривні, для бійців сержанстського та страшинського складу виплачують 24 156 гривень, а військовим офіцерського складу передбачено 26 840 гривень.

Варто зауважити, що ці суми виплачуються одразу.

Така грошова допомога передбачена для військових:

які приймаються на посади рядового складу строком на 3 роки;

на посади сержантського та старшинського складу на 3 роки й більше;

офіцерського – рік і більше;

на 5 років і більше – призначенні на посади сержантського, старшинського та офіцерського складу після закінчення ВВНЗ.

"Щоб отримати допомогу, потрібно написати рапорт на ім’я командира", — зазначили у Міноборони.

Окрім того, у відомстві зазначили, що є випадки, в яких виплати не здійснюється. Гроші не передбачені:

особам рядового складу, які під час служби за контрактом уклали інший – на посаду сержантського та старшинського складу;

особам сержантського та старшинського складу, яких під час дії контракту прийнято на службу за контрактом осіб офіцерського складу.

особам офіцерського складу, які під час проходження кадрової служби підпишуть контракт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в якій громаді військовим нараховують 20 та 24 тисячі гривень за підписання контракту.